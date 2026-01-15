https://1prime.ru/20260115/torgi-866516762.html

Общий объем торгов облигациями на Мосбирже вырос на девять процентов за год

Общий объем торгов облигациями на Мосбирже вырос на девять процентов за год - 15.01.2026

Общий объем торгов облигациями на Мосбирже вырос на девять процентов за год

Общий объем торгов облигациями на Московской бирже в 2025 году вырос на 9% и составил рекордные 42 триллиона рублей, следует из сообщения торговой площадки.

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Общий объем торгов облигациями на Московской бирже в 2025 году вырос на 9% и составил рекордные 42 триллиона рублей, следует из сообщения торговой площадки. "Общий объем торгов облигациями, включая размещение и вторичное обращение, на Московской бирже в 2025 году составил 42 триллиона рублей (38,5 триллиона рублей в 2024 году), 38 триллионов рублей без учета однодневных облигаций (23,7 триллиона рублей в 2024 году)", - сообщила биржа. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций на Московской бирже в 2025 году составил 22,7 триллиона рублей, включая однодневные облигации объемом 3,9 триллиона рублей. В 2025 году на Московской бирже было размещено 1,2 тысячи выпусков корпоративных облигаций (без учета однодневных) 288 эмитентов совокупным объемом 12 триллионов рублей. Суммарный объем вторичных торгов облигациями на Московской бирже в 2025 году вырос почти в 2 раза и составил 19,4 триллиона рублей. Общий объем операций физических лиц на рынке облигаций Московской биржи вырос до 5,2 триллиона рублей против 3,6 триллиона в 2024 году. Их доля в общем объеме торгов облигациями снизилась до 31,3% с 34% годом ранее. Вложения частных инвесторов в облигации в 2025 году превысили 2,1 триллиона рублей (73,5% - в корпоративные облигации, 26,5% – в ОФЗ и региональные облигации). Объем внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ОТС с ЦК) с облигациями по итогам года вырос до 2,9 триллиона рублей с 1,9 триллиона в 2024 году.

