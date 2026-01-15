Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФТС рассказала о профиците российской внешней торговли - 15.01.2026, ПРАЙМ
ФТС рассказала о профиците российской внешней торговли
ФТС рассказала о профиците российской внешней торговли - 15.01.2026, ПРАЙМ
ФТС рассказала о профиците российской внешней торговли
Профицит внешней торговли России в январе-ноябре 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 10,5%, до 124,7 миллиарда долларов,... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T12:19+0300
2026-01-15T12:19+0300
экономика
россия
финансы
сша
рф
африка
фтс россии
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли России в январе-ноябре 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 10,5%, до 124,7 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России, размещенных на официальном сайте ведомства. "По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-ноябре 2025 года составил 622,7 млрд долларов США и по сравнению с январем-ноябрем 2024 года сократился на 4,1%, в том числе экспорт – 373,7 млрд долларов США (снижение на 5,3%), импорт – 249,0 млрд долларов США (снижение на 2,4%)", - говорится в сообщении ведомства. Экспорт из России за одиннадцать месяцев 2024 года составил 394,5 миллиарда долларов, а импорт в Россию - 255,2 миллиарда долларов. Таким образом, профицит внешней торговли РФ снизился со 139,3 миллиарда долларов в январе-ноябре 2024 года до 124,7 миллиарда долларов за аналогичный период 2025 года. "Основой российского экспорта в январе-ноябре 2025 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 54,6%. В товарной структуре импорта в январе-ноябре 2025 года наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары и составил 48,2%", - отмечается в сообщении ФТС. Доля стран Азиатского региона в общем объеме товарооборота составила 73,3%, при этом товарооборот с ними снизился на 2,8% по сравнению с январем-ноябрем 2024 года. На европейские страны пришлось 18,8% внешней торговли РФ, товарооборот с ними сократился на 9,6%. Доля стран Американского континента в общем объеме товарооборота составила 4,1%, с ними товарооборот вырос на 5,5%. А доля стран Африки во внешней торговле РФ составила 3,8%, при этом с ними товарооборот сократился на 8,1%.
сша
рф
африка
россия, финансы, сша, рф, африка, фтс россии
Экономика, РОССИЯ, Финансы, США, РФ, АФРИКА, ФТС России
12:19 15.01.2026
 
ФТС рассказала о профиците российской внешней торговли

ФТС: профицит внешней торговли России в январе-ноябре 2025 года сократился на 10,5%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России
Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли России в январе-ноябре 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 10,5%, до 124,7 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России, размещенных на официальном сайте ведомства.
"По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-ноябре 2025 года составил 622,7 млрд долларов США и по сравнению с январем-ноябрем 2024 года сократился на 4,1%, в том числе экспорт – 373,7 млрд долларов США (снижение на 5,3%), импорт – 249,0 млрд долларов США (снижение на 2,4%)", - говорится в сообщении ведомства.
Экспорт из России за одиннадцать месяцев 2024 года составил 394,5 миллиарда долларов, а импорт в Россию - 255,2 миллиарда долларов. Таким образом, профицит внешней торговли РФ снизился со 139,3 миллиарда долларов в январе-ноябре 2024 года до 124,7 миллиарда долларов за аналогичный период 2025 года.
"Основой российского экспорта в январе-ноябре 2025 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 54,6%. В товарной структуре импорта в январе-ноябре 2025 года наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары и составил 48,2%", - отмечается в сообщении ФТС.
Доля стран Азиатского региона в общем объеме товарооборота составила 73,3%, при этом товарооборот с ними снизился на 2,8% по сравнению с январем-ноябрем 2024 года. На европейские страны пришлось 18,8% внешней торговли РФ, товарооборот с ними сократился на 9,6%. Доля стран Американского континента в общем объеме товарооборота составила 4,1%, с ними товарооборот вырос на 5,5%. А доля стран Африки во внешней торговле РФ составила 3,8%, при этом с ними товарооборот сократился на 8,1%.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыСШАРФАФРИКАФТС России
 
 
