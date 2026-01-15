https://1prime.ru/20260115/tramp-866508168.html

Трамп ввел пошлину на импорт ряда передовых микрочипов

Трамп ввел пошлину на импорт ряда передовых микрочипов

Добавлена информация (4-6 абзацы) ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ввел пошлину в размере 25% на импорт ряда передовых микрочипов, следует из текста указа, опубликованного на сайте Белого дома. "Я также пришёл к выводу, что необходимо и целесообразно немедленно ввести адвалорную пошлину в размере 25% на импорт определённых передовых вычислительных микросхем и некоторых производных продуктов", - говорится в тексте указа. Американский лидер добавил, что данная пошлина вступает в силу с 00:01 по восточному стандартному времени (08.01 мск) 15 января. Пошлина не будет применяется к микросхемам, импортируемым для центров обработки данных, для использования стартапами, для потребительского применения вне дата-центров, а также для использования в государственном секторе США и в рамках усилий по укреплению технологической цепочки поставок Соединённых Штатов. Как говорится в пояснительной записке Белого дома, список подсанкционных микрочипов включает в себя Nvidia H200 и AMD MI325X. "В ближайшем будущем президент Трамп может ввести более широкие пошлины на импорт полупроводников и производной от них продукции", - говорится в сообщении Белого дома.

