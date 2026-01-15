Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260115/tramp-866544748.html
2026-01-15T20:47+0300
2026-01-15T20:47+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_f73e60827fd8f7923a2ab1c84780695d.jpg
ВАШИНГТОН, 15 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал штрафы Европейского союза против американских технологических компаний, назвав их очень несправедливыми. "Это (штрафы ЕС – ред.) очень несправедливо по отношению к нашим технологическим компаниям и к Соединенным Штатам Америки!" – написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Так американский лидер прокомментировал инфографику в своем посте, согласно которой в 2024 году ЕС получил больше доходов от штрафов, наложенных на американские технологические компании, чем от налога на прибыль всех публичных интернет-компаний Европы - 3,8 против 3,2 миллиарда евро. В 2024 году ЕС оштрафовал несколько американских технологических компаний, включая Google, Apple, Meta*, X, Uber, LinkedIn и OpenAI. Самый крупный штраф ЕС в 2024 году, почти 2 миллиарда долларов (1,84 миллиарда евро), получил Apple за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкального стриминга: компания препятствовала информированию пользователей о более дешевых подписках у конкурентов, включая Spotify. Еврокомиссия в рамках закона о цифровых рынках (DMA) от 2022 года определила ряд фирм, включая Amazon, Alphabet, Apple, ByteDance, Meta*, Microsoft и соцсеть X, как наиболее крупные онлайн-платформы: они попали под прямой надзор Еврокомиссии. За нарушение ими обязательств в рамках DMA предусмотрены крупные штрафы, а в случае систематического нарушения их могут обязать продать свой бизнес в ЕС. В связи с этим компания Amazon подала иск в Суд ЕС, требуя отменить применяемые к ней меры повышенного контроля Еврокомиссии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
20:47 15.01.2026
 
Трамп раскритиковал штрафы ЕС против американских технологических компаний

Трамп назвал штрафы ЕС против американских технологических компаний несправедливыми

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 15 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал штрафы Европейского союза против американских технологических компаний, назвав их очень несправедливыми.
"Это (штрафы ЕС – ред.) очень несправедливо по отношению к нашим технологическим компаниям и к Соединенным Штатам Америки!" – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Так американский лидер прокомментировал инфографику в своем посте, согласно которой в 2024 году ЕС получил больше доходов от штрафов, наложенных на американские технологические компании, чем от налога на прибыль всех публичных интернет-компаний Европы - 3,8 против 3,2 миллиарда евро.
В 2024 году ЕС оштрафовал несколько американских технологических компаний, включая Google, Apple, Meta*, X, Uber, LinkedIn и OpenAI.
Самый крупный штраф ЕС в 2024 году, почти 2 миллиарда долларов (1,84 миллиарда евро), получил Apple за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкального стриминга: компания препятствовала информированию пользователей о более дешевых подписках у конкурентов, включая Spotify.
Еврокомиссия в рамках закона о цифровых рынках (DMA) от 2022 года определила ряд фирм, включая Amazon, Alphabet, Apple, ByteDance, Meta*, Microsoft и соцсеть X, как наиболее крупные онлайн-платформы: они попали под прямой надзор Еврокомиссии. За нарушение ими обязательств в рамках DMA предусмотрены крупные штрафы, а в случае систематического нарушения их могут обязать продать свой бизнес в ЕС. В связи с этим компания Amazon подала иск в Суд ЕС, требуя отменить применяемые к ней меры повышенного контроля Еврокомиссии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Трамп ввел пошлину на импорт ряда передовых микрочипов
01:53
 
