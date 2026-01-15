https://1prime.ru/20260115/tramp-866546537.html

В Белом доме рассказали, когда Трамп объявит кандидата на пост главы ФРС

мировая экономика

сша

дональд трамп

джером пауэлл

ВАШИНГТОН, 15 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявит кандидата на пост нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) в ближайшие пару недель, сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Он окончательно примет это решение в ближайшие пару недель", – сказала она журналистам. Ранее Трамп пообещал объявить кандидата на соответствующий пост в начале 2026 года, назвав текущего главу ФРС Джерома Пауэлла "упрямым волом". Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории - речь шла о реконструкции комплекса зданий ФРС.

