Цена на серебро упала более чем на четыре процента

2026-01-15T07:25+0300
2026-01-15T07:25+0300
2026-01-15T07:56+0300
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в мире падает более чем на 4% в четверг утром, после достижения в ходе торгов нового рекордного значения выше 93 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 7.07 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex опускается на 4,07% относительно предыдущего закрытия - до 87,665 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов четверга котировки металла поднимались до нового исторического максимума в 93,7 доллара.
рынок, торги, comex
