Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на серебро упала более чем на четыре процента - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260115/tsena-866512277.html
Цена на серебро упала более чем на четыре процента
Цена на серебро упала более чем на четыре процента - 15.01.2026, ПРАЙМ
Цена на серебро упала более чем на четыре процента
Биржевая цена на серебро в мире падает более чем на 4% в четверг утром, после достижения в ходе торгов нового рекордного значения выше 93 доллара за тройскую... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T07:25+0300
2026-01-15T07:56+0300
рынок
торги
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/75/842087544_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_d23141b41527ab34054ad3e558b13b80.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в мире падает более чем на 4% в четверг утром, после достижения в ходе торгов нового рекордного значения выше 93 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 7.07 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex опускается на 4,07% относительно предыдущего закрытия - до 87,665 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов четверга котировки металла поднимались до нового исторического максимума в 93,7 доллара.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/75/842087544_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_7a500ce6f5137ebdf0f138878e01ffe1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, comex
Рынок, Торги, Comex
07:25 15.01.2026 (обновлено: 07:56 15.01.2026)
 
Цена на серебро упала более чем на четыре процента

Цена на серебро в мире падает более чем на четыре процента после рекордного значения

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСвежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты
Свежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Свежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в мире падает более чем на 4% в четверг утром, после достижения в ходе торгов нового рекордного значения выше 93 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.07 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex опускается на 4,07% относительно предыдущего закрытия - до 87,665 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов четверга котировки металла поднимались до нового исторического максимума в 93,7 доллара.
 
РынокТоргиComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала