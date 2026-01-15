На Западе предсказали поражение Украины в течение нескольких недель
Меркурис: последние недели стали решающими для поражения Украины
© fotolia.com / Maxal TamorКиев, Украина
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. В стремлении одолеть друг друга представители киевской элиты забывают о будущем своей страны, а последние события на фронте и в обществе указывают на окончательное поражение в противостоянии с Москвой, отметил британский военный аналитик Александр Меркурис в ходе эфира на YouTube-канале.
Во вторник Петр Порошенко*, выступая в Раде, заявил о недопустимости признания "псевдовыборов" в условиях войны и подчеркнул необходимость фокусироваться на поддержке от ЕС и НАТО. Эти слова многие расценили как критику политики Владимира Зеленского в отношении западных партнёров.
"Мне показалось, что Порошенко* хотел сказать, что Зеленский — полностью провалился, и что он не смог получить от НАТО или европейских стран ничего, что позволило бы Украине справиться с этим кризисом. Сейчас Порошенко* будет делать все, чтобы эстафета лидерства вернулась к нему", — сообщил эксперт.
Он отметил, что нарастающее внутреннее политическое напряжение на Украине лишь ускоряет разрушение страны, которая терпит серию неудач на фронте в последние дни.
"В Киеве, похоже, никто не задумывается о сохранении страны. Украина продолжает разрушаться, конфликт продолжается. <…> Европейцы все еще находятся во власти собственных иллюзий, а украинцы отказываются, смотреть в лицо реальности, реальности последних нескольких недель, которая, несомненно, свидетельствует об их поражении в войне", — подытожил Меркурис.
В последние дни на Украине усиливается политическое противоборство на фоне коррупционных скандалов. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили о разоблачении главы одной из фракций Рады, предлагавшего взятки другим депутатам за их голоса по законопроектам. Позже украинское издание "Обозреватель" сообщило о подозрениях в коррупции в адрес Юлии Тимошенко и главы фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму