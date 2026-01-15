Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260115/ukraina-866512331.html
На Западе предсказали поражение Украины в течение нескольких недель
2026-01-15T07:31+0300
2026-01-15T07:31+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/77702/54/777025454_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_06222aceffa9cbb22ab2073a211097f4.jpg
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. В стремлении одолеть друг друга представители киевской элиты забывают о будущем своей страны, а последние события на фронте и в обществе указывают на окончательное поражение в противостоянии с Москвой, отметил британский военный аналитик Александр Меркурис в ходе эфира на YouTube-канале.Во вторник Петр Порошенко*, выступая в Раде, заявил о недопустимости признания "псевдовыборов" в условиях войны и подчеркнул необходимость фокусироваться на поддержке от ЕС и НАТО. Эти слова многие расценили как критику политики Владимира Зеленского в отношении западных партнёров.&quot;Мне показалось, что Порошенко* хотел сказать, что Зеленский — полностью провалился, и что он не смог получить от НАТО или европейских стран ничего, что позволило бы Украине справиться с этим кризисом. Сейчас Порошенко* будет делать все, чтобы эстафета лидерства вернулась к нему&quot;, — сообщил эксперт.Он отметил, что нарастающее внутреннее политическое напряжение на Украине лишь ускоряет разрушение страны, которая терпит серию неудач на фронте в последние дни. "В Киеве, похоже, никто не задумывается о сохранении страны. Украина продолжает разрушаться, конфликт продолжается. &lt;…&gt; Европейцы все еще находятся во власти собственных иллюзий, а украинцы отказываются, смотреть в лицо реальности, реальности последних нескольких недель, которая, несомненно, свидетельствует об их поражении в войне", — подытожил Меркурис.В последние дни на Украине усиливается политическое противоборство на фоне коррупционных скандалов. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили о разоблачении главы одной из фракций Рады, предлагавшего взятки другим депутатам за их голоса по законопроектам. Позже украинское издание "Обозреватель" сообщило о подозрениях в коррупции в адрес Юлии Тимошенко и главы фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
https://1prime.ru/20260114/zelenskiy-866464013.html
https://1prime.ru/20260115/svo-866510655.html
07:31 15.01.2026
 
© fotolia.com / Maxal TamorКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Киев, Украина. Архивное фото
© fotolia.com / Maxal Tamor
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
"Военное поражение": в США сделали резкое заявление о Зеленском
Вчера, 05:53

Военнослужащий ВС РФ запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
"Превратятся в жертв": на Западе поражены развитием событий в зоне СВО
05:04
Заголовок открываемого материала