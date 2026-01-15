https://1prime.ru/20260115/ukraina-866512331.html

На Западе предсказали поражение Украины в течение нескольких недель

На Западе предсказали поражение Украины в течение нескольких недель - 15.01.2026, ПРАЙМ

На Западе предсказали поражение Украины в течение нескольких недель

В стремлении одолеть друг друга представители киевской элиты забывают о будущем своей страны, а последние события на фронте и в обществе указывают на... | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T07:31+0300

2026-01-15T07:31+0300

2026-01-15T07:31+0300

мировая экономика

украина

запад

петр порошенко

ес

нато

рада

владимир зеленский

юлия тимошенко

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/77702/54/777025454_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_06222aceffa9cbb22ab2073a211097f4.jpg

МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. В стремлении одолеть друг друга представители киевской элиты забывают о будущем своей страны, а последние события на фронте и в обществе указывают на окончательное поражение в противостоянии с Москвой, отметил британский военный аналитик Александр Меркурис в ходе эфира на YouTube-канале.Во вторник Петр Порошенко*, выступая в Раде, заявил о недопустимости признания "псевдовыборов" в условиях войны и подчеркнул необходимость фокусироваться на поддержке от ЕС и НАТО. Эти слова многие расценили как критику политики Владимира Зеленского в отношении западных партнёров."Мне показалось, что Порошенко* хотел сказать, что Зеленский — полностью провалился, и что он не смог получить от НАТО или европейских стран ничего, что позволило бы Украине справиться с этим кризисом. Сейчас Порошенко* будет делать все, чтобы эстафета лидерства вернулась к нему", — сообщил эксперт.Он отметил, что нарастающее внутреннее политическое напряжение на Украине лишь ускоряет разрушение страны, которая терпит серию неудач на фронте в последние дни. "В Киеве, похоже, никто не задумывается о сохранении страны. Украина продолжает разрушаться, конфликт продолжается. <…> Европейцы все еще находятся во власти собственных иллюзий, а украинцы отказываются, смотреть в лицо реальности, реальности последних нескольких недель, которая, несомненно, свидетельствует об их поражении в войне", — подытожил Меркурис.В последние дни на Украине усиливается политическое противоборство на фоне коррупционных скандалов. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили о разоблачении главы одной из фракций Рады, предлагавшего взятки другим депутатам за их голоса по законопроектам. Позже украинское издание "Обозреватель" сообщило о подозрениях в коррупции в адрес Юлии Тимошенко и главы фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://1prime.ru/20260114/zelenskiy-866464013.html

https://1prime.ru/20260115/svo-866510655.html

украина

запад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, запад, петр порошенко, ес, нато, рада, владимир зеленский, юлия тимошенко, москва