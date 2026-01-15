Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Постпред США при НАТО сделал громкое заявление о мире на Украине - 15.01.2026, ПРАЙМ
Постпред США при НАТО сделал громкое заявление о мире на Украине
Постпред США при НАТО сделал громкое заявление о мире на Украине - 15.01.2026, ПРАЙМ
Постпред США при НАТО сделал громкое заявление о мире на Украине
Мир приблизился к завершению конфликта на Украине сильнее, чем когда-либо, заявил постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер. | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T17:43+0300
2026-01-15T18:03+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864656423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b886f0df354996132a436778c9d60a5.jpg
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Мир приблизился к завершению конфликта на Украине сильнее, чем когда-либо, заявил постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер."Это (конфликт на Украине. — Прим. ред.) должно закончиться. Мы близки как никогда", — отметил он на мероприятии президентского фонда имени экс-президента США Рональда Рейгана в Калифорнии.Постпред сравнил процесс урегулирования конфликта с американским футболом, уточнив, что "последний ярд в красной зоне дается тяжелее всего".Президент России Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
17:43 15.01.2026 (обновлено: 18:03 15.01.2026)
 
Постпред США при НАТО сделал громкое заявление о мире на Украине

Постпред США при НАТО Уитакер заявил о близкой сделке по Украине

© AP Photo / Paul Vernon Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Архивное фото
© AP Photo / Paul Vernon
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Мир приблизился к завершению конфликта на Украине сильнее, чем когда-либо, заявил постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер.
"Это (конфликт на Украине. — Прим. ред.) должно закончиться. Мы близки как никогда", — отметил он на мероприятии президентского фонда имени экс-президента США Рональда Рейгана в Калифорнии.
Постпред сравнил процесс урегулирования конфликта с американским футболом, уточнив, что "последний ярд в красной зоне дается тяжелее всего".
Президент России Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Общество Мировая экономика США УКРАИНА Киев Владимир Путин Стив Уиткофф ВС РФ НАТО Юрий Ушаков
 
 
