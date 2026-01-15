https://1prime.ru/20260115/ukraina-866538379.html

Постпред США при НАТО сделал громкое заявление о мире на Украине

Постпред США при НАТО сделал громкое заявление о мире на Украине - 15.01.2026, ПРАЙМ

Постпред США при НАТО сделал громкое заявление о мире на Украине

Мир приблизился к завершению конфликта на Украине сильнее, чем когда-либо, заявил постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер. | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T17:43+0300

2026-01-15T17:43+0300

2026-01-15T18:03+0300

общество

мировая экономика

сша

украина

киев

владимир путин

стив уиткофф

вс рф

нато

юрий ушаков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864656423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b886f0df354996132a436778c9d60a5.jpg

МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Мир приблизился к завершению конфликта на Украине сильнее, чем когда-либо, заявил постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер."Это (конфликт на Украине. — Прим. ред.) должно закончиться. Мы близки как никогда", — отметил он на мероприятии президентского фонда имени экс-президента США Рональда Рейгана в Калифорнии.Постпред сравнил процесс урегулирования конфликта с американским футболом, уточнив, что "последний ярд в красной зоне дается тяжелее всего".Президент России Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

https://1prime.ru/20251231/soglashenie-866120225.html

https://1prime.ru/20251211/ukraina-865447484.html

сша

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, украина, киев, владимир путин, стив уиткофф, вс рф, нато, юрий ушаков