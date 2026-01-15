Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Появились данные о доходах США от новых импортных пошлин на микрочипы - 15.01.2026
Появились данные о доходах США от новых импортных пошлин на микрочипы
2026-01-15T12:13+0300
2026-01-15T12:13+0300
экономика
финансы
сша
тайвань
мексика
дональд трамп
технологии
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Доходы американского бюджета от новых импортных пошлин на передовые микрочипы могут превысить 5 миллиардов долларов в месяц, подсчитало РИА Новости на основе данных американской таможни. В четверг президент США Дональд Трамп ввел пошлину в размере 25% на импорт ряда передовых микрочипов. Он подчеркнул, что в ближайшем будущем тарифы могут распространиться на более широкий перечень полупроводников и производной от них продукции. Согласно расчетам РИА Новости, среднемесячный американский импорт продукции, на ввоз которой были введены пошлины, в январе-октябре прошлого года составлял 20,58 миллиарда долларов США. С учетом 25%-ной ставки, американский бюджет получил бы дополнительно 5,14 миллиарда долларов дохода в месяц. Ключевым поставщиком такой продукции на американский рынок является Тайвань - за неполный прошлый год страна обеспечила почти половину импортных потребностей Штатов. Также в первую тройку входят Мексика (33%) и с более скромными объемами - Вьетнам (6%).
финансы, сша, тайвань, мексика, дональд трамп, технологии
Экономика, Финансы, США, Тайвань, МЕКСИКА, Дональд Трамп, Технологии
12:13 15.01.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Доллары США
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Доходы американского бюджета от новых импортных пошлин на передовые микрочипы могут превысить 5 миллиардов долларов в месяц, подсчитало РИА Новости на основе данных американской таможни.
В четверг президент США Дональд Трамп ввел пошлину в размере 25% на импорт ряда передовых микрочипов. Он подчеркнул, что в ближайшем будущем тарифы могут распространиться на более широкий перечень полупроводников и производной от них продукции.
Согласно расчетам РИА Новости, среднемесячный американский импорт продукции, на ввоз которой были введены пошлины, в январе-октябре прошлого года составлял 20,58 миллиарда долларов США. С учетом 25%-ной ставки, американский бюджет получил бы дополнительно 5,14 миллиарда долларов дохода в месяц.
Ключевым поставщиком такой продукции на американский рынок является Тайвань - за неполный прошлый год страна обеспечила почти половину импортных потребностей Штатов. Также в первую тройку входят Мексика (33%) и с более скромными объемами - Вьетнам (6%).
Трамп оценил совокупные поступления от пошлин
Трамп оценил совокупные поступления от пошлин
6 января, 19:47
 
ЭкономикаФинансыСШАТайваньМЕКСИКАДональд ТрампТехнологии
 
 
Заголовок открываемого материала