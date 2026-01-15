Появились данные о доходах США от новых импортных пошлин на микрочипы

https://1prime.ru/20260115/usa-866521429.html

экономика

финансы

сша

тайвань

мексика

дональд трамп

технологии

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Доходы американского бюджета от новых импортных пошлин на передовые микрочипы могут превысить 5 миллиардов долларов в месяц, подсчитало РИА Новости на основе данных американской таможни. В четверг президент США Дональд Трамп ввел пошлину в размере 25% на импорт ряда передовых микрочипов. Он подчеркнул, что в ближайшем будущем тарифы могут распространиться на более широкий перечень полупроводников и производной от них продукции. Согласно расчетам РИА Новости, среднемесячный американский импорт продукции, на ввоз которой были введены пошлины, в январе-октябре прошлого года составлял 20,58 миллиарда долларов США. С учетом 25%-ной ставки, американский бюджет получил бы дополнительно 5,14 миллиарда долларов дохода в месяц. Ключевым поставщиком такой продукции на американский рынок является Тайвань - за неполный прошлый год страна обеспечила почти половину импортных потребностей Штатов. Также в первую тройку входят Мексика (33%) и с более скромными объемами - Вьетнам (6%).

