Российский торгпред назвал основные направления экспорта в Узбекистан

Российский торгпред назвал основные направления экспорта в Узбекистан - 15.01.2026, ПРАЙМ

Российский торгпред назвал основные направления экспорта в Узбекистан

Продукция металлургии, пищевой промышленности, а также строительные материалы и оборудование преобладают в экспорте России в Узбекистан, заявил журналистам... | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T14:03+0300

2026-01-15T14:03+0300

2026-01-15T14:03+0300

россия

мировая экономика

узбекистан

рф

китай

бизнес

торговля

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859913199_0:13:2856:1620_1920x0_80_0_0_2e9d4e5f3ff0609c16f6ba3c5b4a8da1.jpg

ТАШКЕНТ, 15 янв - ПРАЙМ. Продукция металлургии, пищевой промышленности, а также строительные материалы и оборудование преобладают в экспорте России в Узбекистан, заявил журналистам торговый представитель РФ в республике Константин Злыгостев. "Номенклатуру российского экспорта в Узбекистан сейчас формируют несколько ключевых направлений… Первым большим блоком я бы обозначил металлургию, безусловно", - сказал Злыгостев на пресс-конференции в мультимедийном информационном центре Sputnik Узбекистан, посвященной итогам торгового-экономического сотрудничества РФ и Узбекистана в 2025 году. Торгпред напомнил, что Узбекистан уже не первый год остается "большой стройкой в хорошем смысле", и поэтому в долгосрочной перспективе спрос "на российский металл будет оставаться стабильно высоким". "И что важно, Российская Федерация предлагает хорошее сочетание цены, качества и логистики, что позволяет нам удерживать позиции даже на фоне конкуренции со стороны Китая и других стран", - отметил Злыгостев. "Вторым направлением я бы обозначил пищевые продукты и сельхозпродукцию. В узбекистанских торговых сетях уже широко представлены различного рода потребительские российские товары", - отметил торгпред. По его данным, Россия также остается одним из основных партнеров Узбекистана по поставкам строительных материалов, и "номенклатура экспортируемых в Узбекистан товаров с каждым годом расширяется". В частности, наиболее востребованным остаются российские облицовочные, геотекстильные, пиломатериалы, стекла, оборудование для строительства. "Вот мы в прошлом году обнаружили, что большой популярностью сварочные аппараты российского производства на узбекистанском рынке пользуются", - отметил Злыгостев. В торгпредстве, в свою очередь, отмечают активный рост поставок из Узбекистана в РФ сельхозпродукции, товаров легкой, химической промышленности. "С недавнего времени добавилась и электротехническая продукция: кондиционеры, телевизоры, холодильники. И что важно, это уже не какие-то там точечные поставки, а полноценные товарные группы, которые стабильно идут на российский рынок", - добавил Злыгостев. По оценке министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, торговый оборот республики с Россией в 2026 году может вырасти до 15 миллиардов долларов с 12 миллиардов долларов, ожидаемых по итогам 2025 года. РФ удерживает второе место в списке основных внешнеторговых партнеров республики, уступая только Китаю.

узбекистан

рф

китай

2026

Новости

ru-RU

россия, мировая экономика, узбекистан, рф, китай, бизнес, торговля