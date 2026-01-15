Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-15T14:13+0300
2026-01-15T14:13+0300
экономика
россия
рынок
узбекистан
рф
китай
узбекистан
рф
китай
14:13 15.01.2026
 
Торгпред России рассказал о доле нацвалют во взаиморасчетах с Узбекистаном

Злыгостев: более 60% расчетов между Россией и Узбекистаном проходят в нацвалютах

Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 15 янв – ПРАЙМ. Более 60% расчетов внешнеторговых операций между Россией и Узбекистаном осуществляются в национальных валютах, нужно стремиться к большему показателю, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в республике Константин Злыгостев.
"Мы же практически ушли в нашей двусторонней торговле от валют третьих стран. У нас больше 60% всех сделок проходят в нацвалютах, в паре "рубль – сум", - сказал Злыгостев, отвечая на вопрос о доле нацвалют во взаиморасчетах в торговле РФ и Узбекистана.
Торгпред отметил, что это не предельный показатель и всегда есть к чему стремиться. В качестве примера Злыгостев привел торговлю России с Китаем, где 90% расчетов проводится в национальных валютах двух стран.
По оценке министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, торговый оборот республики с Россией в 2026 году может вырасти до 15 миллиардов долларов с 12 миллиардов долларов, ожидаемых по итогам 2025 года. РФ удерживает второе место в списке основных внешнеторговых партнеров республики, уступая только Китаю.
Российский торгпред назвал основные направления экспорта в Узбекистан
14:03
 
