Торгпред России рассказал о доле нацвалют во взаиморасчетах с Узбекистаном

Торгпред России рассказал о доле нацвалют во взаиморасчетах с Узбекистаном

2026-01-15T14:13+0300

экономика

россия

рынок

узбекистан

рф

китай

ТАШКЕНТ, 15 янв – ПРАЙМ. Более 60% расчетов внешнеторговых операций между Россией и Узбекистаном осуществляются в национальных валютах, нужно стремиться к большему показателю, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в республике Константин Злыгостев. "Мы же практически ушли в нашей двусторонней торговле от валют третьих стран. У нас больше 60% всех сделок проходят в нацвалютах, в паре "рубль – сум", - сказал Злыгостев, отвечая на вопрос о доле нацвалют во взаиморасчетах в торговле РФ и Узбекистана. Торгпред отметил, что это не предельный показатель и всегда есть к чему стремиться. В качестве примера Злыгостев привел торговлю России с Китаем, где 90% расчетов проводится в национальных валютах двух стран. По оценке министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, торговый оборот республики с Россией в 2026 году может вырасти до 15 миллиардов долларов с 12 миллиардов долларов, ожидаемых по итогам 2025 года. РФ удерживает второе место в списке основных внешнеторговых партнеров республики, уступая только Китаю.

