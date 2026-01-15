ТПП не увидела оснований для форс-мажора по сделкам с Венесуэлой

https://1prime.ru/20260115/venesuela-866522849.html

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Оснований для признания форс-мажорными обстоятельств по внешнеторговым сделкам России с Венесуэлой на сегодняшний день нет, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "У палаты есть право, которым она наделена правительством страны, - выдавать документы об обстоятельствах форс-мажора. В последнее время к нам обращаются предприниматели с вопросом, есть ли по Венесуэле форс-мажор или нет. На сегодняшний день никаких обстоятельств, которые мы могли бы считать форс-мажорными, пока нет", - сказал он. Однако глава ТПП РФ подчеркнул, что по мере развития ситуации будет формироваться понимание того, какие ограничения могут действовать. "При этом российский бизнес и деловые объединения исходят из необходимости развивать экономические отношения со всеми странами", - добавил собеседник агентства. С начала 2020 года по настоящее время, заметил Катырин, в системе торгово-промышленных палат предпринимателям было выдано около 2 тысяч сертификатов о форс-мажоре по внешнеторговым сделкам. Существенный рост обращений по внешнеэкономическим контрактам пришёлся на 2022 год после введения санкций, до этого всплеск фиксировался в период пандемии в 2020 году, уточнил он. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года. Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.

