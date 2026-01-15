Viola лишилась товарного знака в России

https://1prime.ru/20260115/viola-866542330.html
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Производитель продуктов питания Viola лишился в России товарного знака - логотипа с изображением девушки, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, логотип Viola с изображением девушки впервые был зарегистрирован в 2006 году. В 2015 году компания смогла продлить товарный знак на десять лет. Под брендом Viola компания могла продавать в России молочную продукцию.
