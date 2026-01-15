Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Могут похоронить". Во Франции обеспокоились из-за планов ЕС по Украине - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260115/voyska-866547690.html
"Могут похоронить". Во Франции обеспокоились из-за планов ЕС по Украине
"Могут похоронить". Во Франции обеспокоились из-за планов ЕС по Украине - 15.01.2026, ПРАЙМ
"Могут похоронить". Во Франции обеспокоились из-за планов ЕС по Украине
Заявления о возможной отправке войск на Украину создают для Европы стратегическую ловушку, так как Москва неоднократно указывала, что это неприемлемо, сообщает... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T23:16+0300
2026-01-15T23:16+0300
украина
москва
европа
кир стармер
ес
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Заявления о возможной отправке войск на Украину создают для Европы стратегическую ловушку, так как Москва неоднократно указывала, что это неприемлемо, сообщает Le Journal du Dimanche."Планировать развертывание контингента, полностью осознавая последствия, — значит превращать эту инициативу в провокацию, создавать условия для прямой конфронтации и эскалации, уничтожая саму вероятность прекращения огня", — отмечает автор.По его мнению, планы о размещении войск НАТО не стабилизируют ситуацию, а лишь затягивают конфликт."Если воспринимать выдвинутые Парижем предложения в таком ключе, становится ясно, что они могут скорее похоронить переговорный процесс, чем способствовать каким-либо подвижкам", — говорится в статье.Устойчивый мир на Украине возможен лишь при учете законных интересов Москвы в области безопасности, включая нейтральный статус Киева.На прошлой неделе в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении мира.В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20260115/bpla-866547546.html
https://1prime.ru/20260115/zelenskiy-866546140.html
украина
москва
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_164:0:2835:2003_1920x0_80_0_0_5e31bddc7c69e3795a3153add76be002.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, москва, европа, кир стармер, ес, нато, мид рф
УКРАИНА, МОСКВА, ЕВРОПА, Кир Стармер, ЕС, НАТО, МИД РФ
23:16 15.01.2026
 
"Могут похоронить". Во Франции обеспокоились из-за планов ЕС по Украине

JDD: отправка войск на Украину может сорвать переговоры и эскалировать конфликт

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
" Учения НАТО в Польше. Архивное фото
© flickr.com / 1GNC Münster
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Заявления о возможной отправке войск на Украину создают для Европы стратегическую ловушку, так как Москва неоднократно указывала, что это неприемлемо, сообщает Le Journal du Dimanche.
"Планировать развертывание контингента, полностью осознавая последствия, — значит превращать эту инициативу в провокацию, создавать условия для прямой конфронтации и эскалации, уничтожая саму вероятность прекращения огня", — отмечает автор.
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
"Выходят из строя". На Западе раскрыли новую проблему ВСУ
23:15
По его мнению, планы о размещении войск НАТО не стабилизируют ситуацию, а лишь затягивают конфликт.
"Если воспринимать выдвинутые Парижем предложения в таком ключе, становится ясно, что они могут скорее похоронить переговорный процесс, чем способствовать каким-либо подвижкам", — говорится в статье.
Устойчивый мир на Украине возможен лишь при учете законных интересов Москвы в области безопасности, включая нейтральный статус Киева.
На прошлой неделе в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении мира.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине
22:29
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УКРАИНАМОСКВАЕВРОПАКир СтармерЕСНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала