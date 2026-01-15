https://1prime.ru/20260115/voyska-866547690.html

"Могут похоронить". Во Франции обеспокоились из-за планов ЕС по Украине

"Могут похоронить". Во Франции обеспокоились из-за планов ЕС по Украине

МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Заявления о возможной отправке войск на Украину создают для Европы стратегическую ловушку, так как Москва неоднократно указывала, что это неприемлемо, сообщает Le Journal du Dimanche."Планировать развертывание контингента, полностью осознавая последствия, — значит превращать эту инициативу в провокацию, создавать условия для прямой конфронтации и эскалации, уничтожая саму вероятность прекращения огня", — отмечает автор.По его мнению, планы о размещении войск НАТО не стабилизируют ситуацию, а лишь затягивают конфликт."Если воспринимать выдвинутые Парижем предложения в таком ключе, становится ясно, что они могут скорее похоронить переговорный процесс, чем способствовать каким-либо подвижкам", — говорится в статье.Устойчивый мир на Украине возможен лишь при учете законных интересов Москвы в области безопасности, включая нейтральный статус Киева.На прошлой неделе в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении мира.В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

