Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роскомнадзор не нашел причин для снятия ограничений с WhatsApp в России - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260115/whatsapp--866528159.html
Роскомнадзор не нашел причин для снятия ограничений с WhatsApp в России
Роскомнадзор не нашел причин для снятия ограничений с WhatsApp в России - 15.01.2026, ПРАЙМ
Роскомнадзор не нашел причин для снятия ограничений с WhatsApp в России
Роскомнадзор не видит оснований для снятия ограничений в России на работу WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*), заявили РИА Новости в ведомстве. | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T15:29+0300
2026-01-15T15:29+0300
технологии
россия
рф
роскомнадзор
whatsapp
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860679624_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_736401517098673fce65cce424c90b8e.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Роскомнадзор не видит оснований для снятия ограничений в России на работу WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*), заявили РИА Новости в ведомстве. "В настоящее время Роскомнадзор не видит оснований для снятия ограничений работы WhatsApp", - сообщили там. Роскомнадзор в августе начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp в России - они необходимы, чтобы противодействовать преступникам, которые обманывают россиян и вымогают у них деньги. В конце ноября Роскомнадзор заявил, что последовательно вводит ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp и продолжит это делать. Тогда же ведомство отмечало, что мессенджер продолжает нарушать законодательство РФ, не выполняя требования для пресечения совершения преступлений в России. В декабре в ведомстве добавили, что Роскомнадзор продолжит ограничивать работу WhatsApp, а если мессенджер все же не исполнит требования российского законодательства, то будет окончательно заблокирован.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20251222/vatsap-865812206.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860679624_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_27cfc4f848b4fbdc1937cc3fb1330128.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, рф, роскомнадзор, whatsapp
Технологии, РОССИЯ, РФ, Роскомнадзор, WhatsApp
15:29 15.01.2026
 
Роскомнадзор не нашел причин для снятия ограничений с WhatsApp в России

Роскомнадзор не видит оснований для снятия ограничений работы WhatsApp в России

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Роскомнадзор не видит оснований для снятия ограничений в России на работу WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*), заявили РИА Новости в ведомстве.
"В настоящее время Роскомнадзор не видит оснований для снятия ограничений работы WhatsApp", - сообщили там.
Роскомнадзор в августе начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp в России - они необходимы, чтобы противодействовать преступникам, которые обманывают россиян и вымогают у них деньги.
В конце ноября Роскомнадзор заявил, что последовательно вводит ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp и продолжит это делать. Тогда же ведомство отмечало, что мессенджер продолжает нарушать законодательство РФ, не выполняя требования для пресечения совершения преступлений в России.
В декабре в ведомстве добавили, что Роскомнадзор продолжит ограничивать работу WhatsApp, а если мессенджер все же не исполнит требования российского законодательства, то будет окончательно заблокирован.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Логотип мессенджера WhatsApp - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Роскомнадзор допускает полную блокировку WhatsApp в России
22 декабря 2025, 19:14
 
ТехнологииРОССИЯРФРоскомнадзорWhatsApp
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала