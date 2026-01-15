https://1prime.ru/20260115/whatsapp--866528159.html

Роскомнадзор не нашел причин для снятия ограничений с WhatsApp в России

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Роскомнадзор не видит оснований для снятия ограничений в России на работу WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*), заявили РИА Новости в ведомстве. "В настоящее время Роскомнадзор не видит оснований для снятия ограничений работы WhatsApp", - сообщили там. Роскомнадзор в августе начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp в России - они необходимы, чтобы противодействовать преступникам, которые обманывают россиян и вымогают у них деньги. В конце ноября Роскомнадзор заявил, что последовательно вводит ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp и продолжит это делать. Тогда же ведомство отмечало, что мессенджер продолжает нарушать законодательство РФ, не выполняя требования для пресечения совершения преступлений в России. В декабре в ведомстве добавили, что Роскомнадзор продолжит ограничивать работу WhatsApp, а если мессенджер все же не исполнит требования российского законодательства, то будет окончательно заблокирован.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

