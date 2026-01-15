Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.01.2026
Курс юаня растет в пределах 11-11,5 рубля
Курс юаня растет в пределах 11-11,5 рубля - 15.01.2026, ПРАЙМ
Курс юаня растет в пределах 11-11,5 рубля
Курс китайской валюты повышается чуть большими темпами, чем утром, направляясь в район средней линии диапазона 11-11,5 рубля, в котором он и будет пока... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T13:53+0300
2026-01-15T13:53+0300
экономика
рынок
богдан зварич
владимир чернов
псб
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/77337/77/773377790_0:31:1500:875_1920x0_80_0_0_1319d6a7dcd78fca461adb80a4eeda90.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты повышается чуть большими темпами, чем утром, направляясь в район средней линии диапазона 11-11,5 рубля, в котором он и будет пока находиться вследствие ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.36 мск растёт на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,26 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,19-11,26 рубля. Курс юаня пока останется в диапазоне 11-11,5 рубля, отмечает Богдан Зварич из ПСБ. "Способствовать подобной динамике будут сезонно низкий спрос на валюту, а также данные недельной инфляции, которые могут дать повод инвесторам ожидать более осторожного подхода регулятора к снижению ключевой ставки на заседании в феврале", - добавляет он. Ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии: 78–79 рублей, 91–92 рубля и 11–11,5 рубля соответственно, считает Владимир Чернов из компании Freedom Finance Global.
рынок, богдан зварич, владимир чернов, псб, россия
Экономика, Рынок, Богдан Зварич, Владимир Чернов, ПСБ, РОССИЯ
13:53 15.01.2026
 
Курс юаня растет в пределах 11-11,5 рубля

Курс юаня на Мосбирже остается в диапазоне от 11 до 11,5 рубля

© fotolia.com / dacasdoЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Юань. Архивное фото
© fotolia.com / dacasdo
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты повышается чуть большими темпами, чем утром, направляясь в район средней линии диапазона 11-11,5 рубля, в котором он и будет пока находиться вследствие ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.36 мск растёт на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,26 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,19-11,26 рубля.
Курс юаня пока останется в диапазоне 11-11,5 рубля, отмечает Богдан Зварич из ПСБ. "Способствовать подобной динамике будут сезонно низкий спрос на валюту, а также данные недельной инфляции, которые могут дать повод инвесторам ожидать более осторожного подхода регулятора к снижению ключевой ставки на заседании в феврале", - добавляет он.
Ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии: 78–79 рублей, 91–92 рубля и 11–11,5 рубля соответственно, считает Владимир Чернов из компании Freedom Finance Global.
 
Экономика Рынок Богдан Зварич Владимир Чернов ПСБ РОССИЯ
 
 
