Курс юаня растет в пределах 11-11,5 рубля

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты повышается чуть большими темпами, чем утром, направляясь в район средней линии диапазона 11-11,5 рубля, в котором он и будет пока находиться вследствие ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.36 мск растёт на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,26 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,19-11,26 рубля. Курс юаня пока останется в диапазоне 11-11,5 рубля, отмечает Богдан Зварич из ПСБ. "Способствовать подобной динамике будут сезонно низкий спрос на валюту, а также данные недельной инфляции, которые могут дать повод инвесторам ожидать более осторожного подхода регулятора к снижению ключевой ставки на заседании в феврале", - добавляет он. Ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии: 78–79 рублей, 91–92 рубля и 11–11,5 рубля соответственно, считает Владимир Чернов из компании Freedom Finance Global.
