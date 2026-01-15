https://1prime.ru/20260115/yuan-866542200.html
Курс юаня по итогам торгов упал в четверг
Курс юаня по итогам торгов упал в четверг - 15.01.2026, ПРАЙМ
Курс юаня по итогам торгов упал в четверг
Рубль по итогам торгов четверга вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,15 рубля, следует из данных Московской биржи. | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T19:06+0300
2026-01-15T19:06+0300
2026-01-15T19:17+0300
экономика
рынок
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/77337/77/773377790_0:31:1500:875_1920x0_80_0_0_1319d6a7dcd78fca461adb80a4eeda90.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,15 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки и составил 11,15 рубля.
https://1prime.ru/20260115/aktsii-866542058.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77337/77/773377790_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_fcd802e59b469c08c4d4e4362312acbf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия
Курс юаня по итогам торгов упал в четверг
Курс юаня закрыл торги четверга на отметке 11,15 рубля
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,15 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки и составил 11,15 рубля.
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,05%