Захарова рассказала, что подрывает мирный процесс по Украине
2026-01-15T16:46+0300
2026-01-15T16:46+0300
2026-01-15T16:46+0300
политика
мировая экономика
россия
украина
сша
франция
эммануэль макрон
кир стармер
владимир зеленский
мид рф
МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Декларация о намерении развернуть многонациональные силы на Украине, подписанная президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Британии Киром Стармером и Владимиром Зеленским, нацелена на подрыв мирного процесса по Украине с участием США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Хорошо понимая неприемлемость такого сценария для России, англичане используют его в качестве очередного инструмента для подрыва мирного процесса с участием США и продолжения боевых действий до последнего украинца", - сказала она в ходе брифинга.
украина
сша
франция
мировая экономика, россия, украина, сша, франция, эммануэль макрон, кир стармер, владимир зеленский, мид рф
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Владимир Зеленский, МИД РФ
