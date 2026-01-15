Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова рассказала, что подрывает мирный процесс по Украине - 15.01.2026, ПРАЙМ
Политика
Захарова рассказала, что подрывает мирный процесс по Украине
2026-01-15T16:46+0300
2026-01-15T16:46+0300
МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Декларация о намерении развернуть многонациональные силы на Украине, подписанная президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Британии Киром Стармером и Владимиром Зеленским, нацелена на подрыв мирного процесса по Украине с участием США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Хорошо понимая неприемлемость такого сценария для России, англичане используют его в качестве очередного инструмента для подрыва мирного процесса с участием США и продолжения боевых действий до последнего украинца", - сказала она в ходе брифинга.
16:46 15.01.2026
 
Захарова рассказала, что подрывает мирный процесс по Украине

Захарова: декларация о развертывании сил Запада на Украине подрывает мирный процесс

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Декларация о намерении развернуть многонациональные силы на Украине, подписанная президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Британии Киром Стармером и Владимиром Зеленским, нацелена на подрыв мирного процесса по Украине с участием США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хорошо понимая неприемлемость такого сценария для России, англичане используют его в качестве очередного инструмента для подрыва мирного процесса с участием США и продолжения боевых действий до последнего украинца", - сказала она в ходе брифинга.
ПолитикаМировая экономикаРОССИЯУКРАИНАСШАФРАНЦИЯЭммануэль МакронКир СтармерВладимир ЗеленскийМИД РФ
 
 
Заголовок открываемого материала