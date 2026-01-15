Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сотрудничество России и Ирана не подвержено давлению, заявила Захарова - 15.01.2026
Политика
Сотрудничество России и Ирана не подвержено давлению, заявила Захарова
Сотрудничество России и Ирана не подвержено давлению, заявила Захарова - 15.01.2026, ПРАЙМ
Сотрудничество России и Ирана не подвержено давлению, заявила Захарова
Сотрудничество России и Ирана не подвержено внешнему санкционному давлению, стороны привержены долгосрочному взаимодействию, в том числе в энергетике, заявила... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T17:38+0300
2026-01-15T17:38+0300
политика
россия
иран
мария захарова
мид рф
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849141443_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_90ea309341f9562ab894a6649ba4fdf0.jpg
МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Сотрудничество России и Ирана не подвержено внешнему санкционному давлению, стороны привержены долгосрочному взаимодействию, в том числе в энергетике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Российско-иранское торгово-экономическое сотрудничество является обоюдовыгодным, оно не подвержено внешнему санкционному давлению. Россия и Иран привержены долгосрочному взаимодействию по различным направлениям, в том числе в сфере энергетики", - сказала она в ходе брифинга.
россия, иран, мария захарова, мид рф, мировая экономика
Политика, РОССИЯ, ИРАН, Мария Захарова, МИД РФ, Мировая экономика
17:38 15.01.2026
 
Сотрудничество России и Ирана не подвержено давлению, заявила Захарова

Захарова: российско-иранское сотрудничество не подвержено внешнему санкционному давлению

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Мария Захарова
Мария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Сотрудничество России и Ирана не подвержено внешнему санкционному давлению, стороны привержены долгосрочному взаимодействию, в том числе в энергетике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российско-иранское торгово-экономическое сотрудничество является обоюдовыгодным, оно не подвержено внешнему санкционному давлению. Россия и Иран привержены долгосрочному взаимодействию по различным направлениям, в том числе в сфере энергетики", - сказала она в ходе брифинга.
Эксперт предупредил о последствиях введения пошлин против Ирана
Политика РОССИЯ ИРАН Мария Захарова МИД РФ Мировая экономика
 
 
