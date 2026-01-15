https://1prime.ru/20260115/zakharova-866538240.html

Сотрудничество России и Ирана не подвержено давлению, заявила Захарова

МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Сотрудничество России и Ирана не подвержено внешнему санкционному давлению, стороны привержены долгосрочному взаимодействию, в том числе в энергетике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Российско-иранское торгово-экономическое сотрудничество является обоюдовыгодным, оно не подвержено внешнему санкционному давлению. Россия и Иран привержены долгосрочному взаимодействию по различным направлениям, в том числе в сфере энергетики", - сказала она в ходе брифинга.

