Сотрудничество России и Ирана не подвержено давлению, заявила Захарова
2026-01-15T17:38+0300
МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Сотрудничество России и Ирана не подвержено внешнему санкционному давлению, стороны привержены долгосрочному взаимодействию, в том числе в энергетике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Российско-иранское торгово-экономическое сотрудничество является обоюдовыгодным, оно не подвержено внешнему санкционному давлению. Россия и Иран привержены долгосрочному взаимодействию по различным направлениям, в том числе в сфере энергетики", - сказала она в ходе брифинга.
