"Это очень странно": на Западе удивились новым требованиям Каллас к России - 15.01.2026
"Это очень странно": на Западе удивились новым требованиям Каллас к России
"Это очень странно": на Западе удивились новым требованиям Каллас к России - 15.01.2026, ПРАЙМ
"Это очень странно": на Западе удивились новым требованиям Каллас к России
В обстановке неудачи Запада на Украине европейские лидеры, включая Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас, выдвигают к России нелепые требования, что только... | 15.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. В обстановке неудачи Запада на Украине европейские лидеры, включая Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас, выдвигают к России нелепые требования, что только усложняет будущие переговорные возможности Европы и Киева, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Станислава Крапивника.&quot;Проблема в том, что война проиграна, и даже когда на Западе понимают, что нужно положить этому конец, они все еще предполагают, что русские пойдут навстречу Украине. &lt;…&gt; Но теперь, после стольких боев, Россия, очевидно, побеждает, набирая обороты с каждым днем. &lt;…&gt; Но наши бесполезные лидеры даже сейчас не хотят разговаривать с Россией. Это просто за гранью абсурда! &lt;…&gt; Они говорят только одно: &quot;если мы будем разговаривать с Россией, то мы легитимизируем Россию&quot;. Никому нет дела до Европы! Никто не ждет подтверждения легитимности от фон дер Ляйен и Каллас. Это очень странно наблюдать&quot;, — рассказал ученый.По его мнению, западные лидеры уже давно упустили ситуацию, что значительно затруднит их участие в последующем мирном процессе."Знаете, даже если завтра политики вдруг опомнятся и скажут, что нам следует разговаривать с русскими, я думаю, что к настоящему времени мы уже слишком многое упустили", — добавил он.Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение стран Евросоюза продолжать финансировать режим Владимира Зеленского лишь затягивает конфликт и демонстрирует, что Европе не нужен мир на Украине. Она подчеркнула, что долг по кредитам на военные нужды киевского режима ляжет на плечи самих европейских граждан.
04:46 15.01.2026
 
"Это очень странно": на Западе удивились новым требованиям Каллас к России

Профессор Дизен: ежедневно переговорная позиция Запада и Украины ослабевает

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКая Каллас и президент Франции Эмманюэль Макрон
Кая Каллас и президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Кая Каллас и президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. В обстановке неудачи Запада на Украине европейские лидеры, включая Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас, выдвигают к России нелепые требования, что только усложняет будущие переговорные возможности Европы и Киева, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Станислава Крапивника.

"Проблема в том, что война проиграна, и даже когда на Западе понимают, что нужно положить этому конец, они все еще предполагают, что русские пойдут навстречу Украине. <…> Но теперь, после стольких боев, Россия, очевидно, побеждает, набирая обороты с каждым днем. <…> Но наши бесполезные лидеры даже сейчас не хотят разговаривать с Россией. Это просто за гранью абсурда! <…> Они говорят только одно: "если мы будем разговаривать с Россией, то мы легитимизируем Россию". Никому нет дела до Европы! Никто не ждет подтверждения легитимности от фон дер Ляйен и Каллас. Это очень странно наблюдать", — рассказал ученый.

Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
"Капитуляция в Киеве": на Западе выложили неутешительные планы по СВО
8 января, 07:34
По его мнению, западные лидеры уже давно упустили ситуацию, что значительно затруднит их участие в последующем мирном процессе.
"Знаете, даже если завтра политики вдруг опомнятся и скажут, что нам следует разговаривать с русскими, я думаю, что к настоящему времени мы уже слишком многое упустили", — добавил он.
Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение стран Евросоюза продолжать финансировать режим Владимира Зеленского лишь затягивает конфликт и демонстрирует, что Европе не нужен мир на Украине. Она подчеркнула, что долг по кредитам на военные нужды киевского режима ляжет на плечи самих европейских граждан.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Каллас устроила истерику из-за России
1 января, 21:56
 
ОбществоЗАПАДКая КалласМИДЕСУрсула фон дер ЛяйенМария ЗахароваЕВРОПАУКРАИНАМировая экономика
 
 
