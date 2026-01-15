https://1prime.ru/20260115/zapad-866510003.html

"Это очень странно": на Западе удивились новым требованиям Каллас к России

"Это очень странно": на Западе удивились новым требованиям Каллас к России - 15.01.2026, ПРАЙМ

"Это очень странно": на Западе удивились новым требованиям Каллас к России

В обстановке неудачи Запада на Украине европейские лидеры, включая Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас, выдвигают к России нелепые требования

МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. В обстановке неудачи Запада на Украине европейские лидеры, включая Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас, выдвигают к России нелепые требования, что только усложняет будущие переговорные возможности Европы и Киева, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Станислава Крапивника."Проблема в том, что война проиграна, и даже когда на Западе понимают, что нужно положить этому конец, они все еще предполагают, что русские пойдут навстречу Украине. <…> Но теперь, после стольких боев, Россия, очевидно, побеждает, набирая обороты с каждым днем. <…> Но наши бесполезные лидеры даже сейчас не хотят разговаривать с Россией. Это просто за гранью абсурда! <…> Они говорят только одно: "если мы будем разговаривать с Россией, то мы легитимизируем Россию". Никому нет дела до Европы! Никто не ждет подтверждения легитимности от фон дер Ляйен и Каллас. Это очень странно наблюдать", — рассказал ученый.По его мнению, западные лидеры уже давно упустили ситуацию, что значительно затруднит их участие в последующем мирном процессе."Знаете, даже если завтра политики вдруг опомнятся и скажут, что нам следует разговаривать с русскими, я думаю, что к настоящему времени мы уже слишком многое упустили", — добавил он.Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение стран Евросоюза продолжать финансировать режим Владимира Зеленского лишь затягивает конфликт и демонстрирует, что Европе не нужен мир на Украине. Она подчеркнула, что долг по кредитам на военные нужды киевского режима ляжет на плечи самих европейских граждан.

