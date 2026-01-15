https://1prime.ru/20260115/zapad-866546797.html
Действия ЕС в адрес России вызвали ярость на Западе
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Евросоюз располагает лишь финансовыми связями и враждебным отношением к России, но не обладает ресурсами, подчеркнул журналист Рик Санчес в соцсети X. "Что есть у России такого, чего нет у Европы? Ну, на этот раз реальные ресурсы. Как завистливый ребенок, Европа хочет то, чего у нее нет. У ЕС нет ничего, кроме банковских связей и сильной ненависти к России", — написал он. Санчес обратил особое внимание на канцлера Германии Фридриха Мерца, подчеркнув его желание позволить своим гражданам замерзать зимой, лишь бы "насолить России". Европейский Союз в начале декабря согласовал предварительный план по отказу от импорта газа из России: полный запрет на покупку СПГ начнет действовать в конце 2026 года, а трубопроводного газа — осенью 2027-го. По расчетам агентства, при таком полном запрете российский газ составит недостающую часть на более чем 17 процентов. Компании, которые нарушат будущий запрет, столкнутся с крупными штрафами, начиная от 40 миллионов евро, 3,5 процента мирового оборота или 300 процентов предполагаемого дохода с сделки. Москва неоднократно указывала, что Запад совершает серьезную ошибку, отказываясь от российских энергоресурсов, так как это приводит к еще большей зависимости из-за роста цен, а закупки продолжаются, но уже через посредников.
