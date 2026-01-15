https://1prime.ru/20260115/zelenskiy-866538093.html

Зеленский набросился на Кличко из-за событий в Киеве

Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко вступили в заочную перепалку из-за блэкаута в Киеве, пишет Страна.ua.

МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко вступили в заочную перепалку из-за блэкаута в Киеве, пишет Страна.ua.Издание отмечает, что глава киевского режима в своем вечернем обращении обвинил столичные власти в "значительно меньшей интенсивности работы" на фоне других регионов и призвал срочно исправлять ситуацию и принимать решения.Кличко в ответ пожаловался в своих соцсетях на "сплошной хейт" со стороны Зеленского и лояльных ему спикеров, сообщается в материале.Мэр Киева также заявил, что его недавний призыв к гражданам на время покинуть столицу, в котором его упрекнул Зеленский, был честным предупреждением о сложной ситуации, уточняется в тексте.Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране также повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.По данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году оставался "график отключения света".В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК, а также энергообъектам, связанным с ним.

