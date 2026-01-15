Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский набросился на Кличко из-за событий в Киеве - 15.01.2026
Зеленский набросился на Кличко из-за событий в Киеве
Зеленский набросился на Кличко из-за событий в Киеве - 15.01.2026, ПРАЙМ
Зеленский набросился на Кличко из-за событий в Киеве
Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко вступили в заочную перепалку из-за блэкаута в Киеве, пишет Страна.ua. | 15.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко вступили в заочную перепалку из-за блэкаута в Киеве, пишет Страна.ua.Издание отмечает, что глава киевского режима в своем вечернем обращении обвинил столичные власти в "значительно меньшей интенсивности работы" на фоне других регионов и призвал срочно исправлять ситуацию и принимать решения.Кличко в ответ пожаловался в своих соцсетях на "сплошной хейт" со стороны Зеленского и лояльных ему спикеров, сообщается в материале.Мэр Киева также заявил, что его недавний призыв к гражданам на время покинуть столицу, в котором его упрекнул Зеленский, был честным предупреждением о сложной ситуации, уточняется в тексте.Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране также повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.По данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году оставался "график отключения света".В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК, а также энергообъектам, связанным с ним.
17:38 15.01.2026 (обновлено: 18:03 15.01.2026)
 
Зеленский набросился на Кличко из-за событий в Киеве

Зеленский и Кличко вступили в перепалку из-за блэкаута в Киеве

МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко вступили в заочную перепалку из-за блэкаута в Киеве, пишет Страна.ua.
Издание отмечает, что глава киевского режима в своем вечернем обращении обвинил столичные власти в "значительно меньшей интенсивности работы" на фоне других регионов и призвал срочно исправлять ситуацию и принимать решения.
Кличко в ответ пожаловался в своих соцсетях на "сплошной хейт" со стороны Зеленского и лояльных ему спикеров, сообщается в материале.
Мэр Киева также заявил, что его недавний призыв к гражданам на время покинуть столицу, в котором его упрекнул Зеленский, был честным предупреждением о сложной ситуации, уточняется в тексте.
Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране также повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.
По данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году оставался "график отключения света".
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК, а также энергообъектам, связанным с ним.
Мировая экономикаОбществоКиевУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
