На Западе неожиданно высказались о Зеленском из-за событий в Киеве - 15.01.2026
На Западе неожиданно высказались о Зеленском из-за событий в Киеве
На Западе неожиданно высказались о Зеленском из-за событий в Киеве
2026-01-15T17:51+0300
2026-01-15T18:03+0300
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Обвинения в адрес лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко спровоцированы украинскими политиками, выступающими против Владимира Зеленского и связанными с Демократической партией США, сообщает L'Antidiplomatico."Расследование в отношении Тимошенко является местью группы, настроенной против Зеленского и связанной с демократическими кругами США, ключевую роль в действиях этой группы играют САП и НАБУ", — говорится в материале.Издание отмечает, что с точки зрения борьбы за власть между антикоррупционными органами и главой киевского режима, арест Тимошенко ослабляет контроль Зеленского над парламентом.Ранее стало известно, что НАБУ и САП пришли с обысками к Тимошенко и главе фракции Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давиду Арахамии. Депутат Алексей Гончаренко*, в свою очередь, сообщил, что лидер "Батькивщины" якобы вела переговоры с членами парламента о присоединении к ее фракции за деньги.Кроме того, по информации "Страны.ua", эти обыски связаны с отставкой бывшего главы СБУ Василия Малюка*. Издание отмечает, что 11 голосов от "Батькивщины" сыграли решающую роль во время голосования в Верховной Раде, так как "слугам народа" даже за счет волеизъявления других депутатских групп, не удалось бы набрать большинство.Во вторник Верховная рада голосами 235 депутатов поддержала уход Малюка* с поста. Законопроект внес Зеленский, при этом парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал отставку только со второго раза.* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России.
мировая экономика, общество , запад, сша, киев, владимир зеленский, юлия тимошенко, сбу, набу
17:51 15.01.2026 (обновлено: 18:03 15.01.2026)
 
На Западе неожиданно высказались о Зеленском из-за событий в Киеве

L`Antidiplomatico: за обвинениями в адрес Тимошенко скрыта месть Зеленскому

МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Обвинения в адрес лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко спровоцированы украинскими политиками, выступающими против Владимира Зеленского и связанными с Демократической партией США, сообщает L'Antidiplomatico.
"Расследование в отношении Тимошенко является местью группы, настроенной против Зеленского и связанной с демократическими кругами США, ключевую роль в действиях этой группы играют САП и НАБУ", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Зеленский набросился на Кличко из-за событий в Киеве
17:38
Издание отмечает, что с точки зрения борьбы за власть между антикоррупционными органами и главой киевского режима, арест Тимошенко ослабляет контроль Зеленского над парламентом.
Ранее стало известно, что НАБУ и САП пришли с обысками к Тимошенко и главе фракции Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давиду Арахамии. Депутат Алексей Гончаренко*, в свою очередь, сообщил, что лидер "Батькивщины" якобы вела переговоры с членами парламента о присоединении к ее фракции за деньги.
Кроме того, по информации "Страны.ua", эти обыски связаны с отставкой бывшего главы СБУ Василия Малюка*. Издание отмечает, что 11 голосов от "Батькивщины" сыграли решающую роль во время голосования в Верховной Раде, так как "слугам народа" даже за счет волеизъявления других депутатских групп, не удалось бы набрать большинство.
Во вторник Верховная рада голосами 235 депутатов поддержала уход Малюка* с поста. Законопроект внес Зеленский, при этом парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал отставку только со второго раза.
* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России.
Юлия Тимошенко - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Тимошенко сделала громкое заявление о Зеленском
13:45
 
Мировая экономикаОбществоЗАПАДСШАКиевВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоСБУНАБУ
 
 
