На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине

На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине - 15.01.2026, ПРАЙМ

На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине

Владимир Зеленский стремится извлечь дополнительные выгоды из процесса разрешения конфликта на Украине, об этом заявил специалист по международной безопасности... | 15.01.2026

МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский стремится извлечь дополнительные выгоды из процесса разрешения конфликта на Украине, об этом заявил специалист по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X. "Зеленский принимает условия сделки, но старается извлечь дополнительные преимущества за счет других факторов. Эта игра может длиться долго, если не дать понять, что достигнут тупик", — написал он. В четверг президент США Дональд Трамп сообщил Reuters, что Москва готова к заключению соглашения, а виновником задержки в урегулировании конфликта является Зеленский. В Кремле согласились с словами главы Белого дома о затягивании процесса. На планы американской делегации посетить Россию в январе обратили внимание накануне в агентстве Bloomberg. По их сведениям, делегация планирует обсудить гарантии безопасности Киеву и предложить проекты планов по разрешению конфликта.

