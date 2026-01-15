Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Очередной скандал с Зеленским разозлил журналиста - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260115/zelenskiy-866546270.html
Очередной скандал с Зеленским разозлил журналиста
Очередной скандал с Зеленским разозлил журналиста - 15.01.2026, ПРАЙМ
Очередной скандал с Зеленским разозлил журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X выразил критику в адрес украинских властей из-за очередного коррупционного скандала. | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T22:32+0300
2026-01-15T22:32+0300
набу
юлия тимошенко
украина
киев
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X выразил критику в адрес украинских властей из-за очередного коррупционного скандала. "Пауки пожирают друг друга в банке. Тимошенко теперь обвиняет Зеленского в масштабной коррупции, хотя ее саму только что обвинили в получении крупных взяток от его фракции. Прогнозам погоды из Киева доверять нельзя", — написал он. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду обнародовало аудиозапись разговора главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом парламента, где обсуждалась оплата за голосование в парламенте. Ей предъявлены обвинения. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила о планах подать ходатайство о мере пресечения для политика. Сама Тимошенко утверждает, что голос на переданных НАБУ аудиозаписях якобы не принадлежит ей.
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
набу, юлия тимошенко, украина, киев, общество
НАБУ, Юлия Тимошенко, УКРАИНА, Киев, Общество
22:32 15.01.2026
 
Очередной скандал с Зеленским разозлил журналиста

Журналист Боуз раскритиковал Тимошенко и Зеленского из-за коррупции на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X выразил критику в адрес украинских властей из-за очередного коррупционного скандала.
"Пауки пожирают друг друга в банке. Тимошенко теперь обвиняет Зеленского в масштабной коррупции, хотя ее саму только что обвинили в получении крупных взяток от его фракции. Прогнозам погоды из Киева доверять нельзя", — написал он.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду обнародовало аудиозапись разговора главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом парламента, где обсуждалась оплата за голосование в парламенте. Ей предъявлены обвинения.
Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила о планах подать ходатайство о мере пресечения для политика. Сама Тимошенко утверждает, что голос на переданных НАБУ аудиозаписях якобы не принадлежит ей.
 
НАБУЮлия ТимошенкоУКРАИНАКиевОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала