https://1prime.ru/20260115/zelenskiy-866546270.html

Очередной скандал с Зеленским разозлил журналиста

2026-01-15T22:32+0300

набу

юлия тимошенко

украина

киев

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X выразил критику в адрес украинских властей из-за очередного коррупционного скандала. "Пауки пожирают друг друга в банке. Тимошенко теперь обвиняет Зеленского в масштабной коррупции, хотя ее саму только что обвинили в получении крупных взяток от его фракции. Прогнозам погоды из Киева доверять нельзя", — написал он. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду обнародовало аудиозапись разговора главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом парламента, где обсуждалась оплата за голосование в парламенте. Ей предъявлены обвинения. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила о планах подать ходатайство о мере пресечения для политика. Сама Тимошенко утверждает, что голос на переданных НАБУ аудиозаписях якобы не принадлежит ей.

украина

киев

2026

