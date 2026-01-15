https://1prime.ru/20260115/zelenskiy-866546270.html
Очередной скандал с Зеленским разозлил журналиста
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X выразил критику в адрес украинских властей из-за очередного коррупционного скандала. "Пауки пожирают друг друга в банке. Тимошенко теперь обвиняет Зеленского в масштабной коррупции, хотя ее саму только что обвинили в получении крупных взяток от его фракции. Прогнозам погоды из Киева доверять нельзя", — написал он. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду обнародовало аудиозапись разговора главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом парламента, где обсуждалась оплата за голосование в парламенте. Ей предъявлены обвинения. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила о планах подать ходатайство о мере пресечения для политика. Сама Тимошенко утверждает, что голос на переданных НАБУ аудиозаписях якобы не принадлежит ей.
