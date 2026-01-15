Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия втрое сократила экспорт зерна в Казахстан за 11 месяцев - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260115/zerno-866522535.html
Россия втрое сократила экспорт зерна в Казахстан за 11 месяцев
Россия втрое сократила экспорт зерна в Казахстан за 11 месяцев - 15.01.2026, ПРАЙМ
Россия втрое сократила экспорт зерна в Казахстан за 11 месяцев
Россия в январе-ноябре сократила экспорт зерна в Казахстан втрое - до 109 миллионов долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив статистику таможенного... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T12:53+0300
2026-01-15T12:53+0300
экономика
россия
мировая экономика
казахстан
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865094727_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_08a2cc5b012f05608550851c3cc09861.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре сократила экспорт зерна в Казахстан втрое - до 109 миллионов долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив статистику таможенного ведомства республики. Ключевая статья зернового экспорта России в Казахстан - пшеница. В отчетном периоде на нее пришлось 78,4% всех отгрузок. На втором месте расположился ячмень (13,2%), а на третьем и четвёртом - кукуруза (3,4%) и рис (3,2%). При этом Россия - основной поставщик зерна на рынок Казахстана с долей в 83% в общем импорте.
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865094727_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_0d838695db0df62507a7a6f2f898c1e9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, казахстан, торговля
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, торговля
12:53 15.01.2026
 
Россия втрое сократила экспорт зерна в Казахстан за 11 месяцев

Россия втрое сократила экспорт зерна в Казахстан в январе-ноябре 2025 года

© РИА Новости . Александр КряжевПшеница в поле
Пшеница в поле - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Пшеница в поле. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре сократила экспорт зерна в Казахстан втрое - до 109 миллионов долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив статистику таможенного ведомства республики.
Ключевая статья зернового экспорта России в Казахстан - пшеница. В отчетном периоде на нее пришлось 78,4% всех отгрузок. На втором месте расположился ячмень (13,2%), а на третьем и четвёртом - кукуруза (3,4%) и рис (3,2%).
При этом Россия - основной поставщик зерна на рынок Казахстана с долей в 83% в общем импорте.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКАЗАХСТАНторговля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала