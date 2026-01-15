https://1prime.ru/20260115/zerno-866522535.html
Россия втрое сократила экспорт зерна в Казахстан за 11 месяцев
2026-01-15T12:53+0300
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре сократила экспорт зерна в Казахстан втрое - до 109 миллионов долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив статистику таможенного ведомства республики. Ключевая статья зернового экспорта России в Казахстан - пшеница. В отчетном периоде на нее пришлось 78,4% всех отгрузок. На втором месте расположился ячмень (13,2%), а на третьем и четвёртом - кукуруза (3,4%) и рис (3,2%). При этом Россия - основной поставщик зерна на рынок Казахстана с долей в 83% в общем импорте.
