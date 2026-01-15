https://1prime.ru/20260115/zerno-866539417.html
Международный совет по зерну повысил прогноз производства на 2025-2026 годы
Международный совет по зерну повысил прогноз производства на 2025-2026 годы - 15.01.2026, ПРАЙМ
Международный совет по зерну повысил прогноз производства на 2025-2026 годы
Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз по производству пшеницы на 2025-2026 сельскохозяйственный год до 842 миллионов тонн с 830 миллионов, следует... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T17:57+0300
2026-01-15T17:57+0300
2026-01-15T17:57+0300
сельское хозяйство
https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_0:169:3167:1950_1920x0_80_0_0_1ddeee983503a45b8e5c832349a78b72.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз по производству пшеницы на 2025-2026 сельскохозяйственный год до 842 миллионов тонн с 830 миллионов, следует из доклада организации. IGC также повысила ожидания по потреблению пшеницы - до 823 миллионов тонн с ожидавшихся в ноябре 819 миллионов. Организация ожидает, что в 2026-2027 годах площадь посевов пшеницы немного снизится, а урожай сократится на 2%. Кроме того, в связи с пиковым уровнем спроса мировые запасы также слегка снизятся в следующем сезоне, однако совокупные запасы у основных экспортеров останутся на комфортном уровне. Прогноз по производству кукурузы на текущий год был улучшен до 1,313 миллиарда тонн с 1,298 миллиарда ранее, по потреблению - до 1,297 миллиарда тонн с 1,288 миллиарда. Ожидания производства сои на 2025-2026 сезон были незначительно повышены - до 427 миллиона тонн с 426 миллионов, потребления - до 432 миллионов тонн с 431 миллиона. В то же время прогноз потребления риса сохранился на ноябрьском уровне в 543 миллиона тонн, а ожидания потребления были слабо понижены - до 538 миллионов тонн с 539 миллионов. Кроме того, оценка IGC общего мирового потребления в 2025-2026 сезоне была повышена до рекордных 2,461 миллиарда тонн.
https://1prime.ru/20260113/pshenitsa-866440573.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_171:0:2994:2117_1920x0_80_0_0_5e0bc8e11a3eaa4f26d7ca945db4f95d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство
Международный совет по зерну повысил прогноз производства на 2025-2026 годы
Международный совет по зерну повысил прогноз производства пшеницы на 2025-2026 годы
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ.
Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз по производству пшеницы на 2025-2026 сельскохозяйственный год до 842 миллионов тонн с 830 миллионов, следует
из доклада организации.
IGC также повысила ожидания по потреблению пшеницы - до 823 миллионов тонн с ожидавшихся в ноябре 819 миллионов.
Организация ожидает, что в 2026-2027 годах площадь посевов пшеницы немного снизится, а урожай сократится на 2%. Кроме того, в связи с пиковым уровнем спроса мировые запасы также слегка снизятся в следующем сезоне, однако совокупные запасы у основных экспортеров останутся на комфортном уровне.
Прогноз по производству кукурузы на текущий год был улучшен до 1,313 миллиарда тонн с 1,298 миллиарда ранее, по потреблению - до 1,297 миллиарда тонн с 1,288 миллиарда. Ожидания производства сои на 2025-2026 сезон были незначительно повышены - до 427 миллиона тонн с 426 миллионов, потребления - до 432 миллионов тонн с 431 миллиона.
В то же время прогноз потребления риса сохранился на ноябрьском уровне в 543 миллиона тонн, а ожидания потребления были слабо понижены - до 538 миллионов тонн с 539 миллионов.
Кроме того, оценка IGC общего мирового потребления в 2025-2026 сезоне была повышена до рекордных 2,461 миллиарда тонн.
Российский экспорт пшеницы в Турцию достиг рекорда с лета 2023 года