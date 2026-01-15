https://1prime.ru/20260115/zerno-866539417.html

Международный совет по зерну повысил прогноз производства на 2025-2026 годы

Международный совет по зерну повысил прогноз производства на 2025-2026 годы - 15.01.2026, ПРАЙМ

Международный совет по зерну повысил прогноз производства на 2025-2026 годы

Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз по производству пшеницы на 2025-2026 сельскохозяйственный год до 842 миллионов тонн с 830 миллионов, следует... | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T17:57+0300

2026-01-15T17:57+0300

2026-01-15T17:57+0300

сельское хозяйство

https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_0:169:3167:1950_1920x0_80_0_0_1ddeee983503a45b8e5c832349a78b72.jpg

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз по производству пшеницы на 2025-2026 сельскохозяйственный год до 842 миллионов тонн с 830 миллионов, следует из доклада организации. IGC также повысила ожидания по потреблению пшеницы - до 823 миллионов тонн с ожидавшихся в ноябре 819 миллионов. Организация ожидает, что в 2026-2027 годах площадь посевов пшеницы немного снизится, а урожай сократится на 2%. Кроме того, в связи с пиковым уровнем спроса мировые запасы также слегка снизятся в следующем сезоне, однако совокупные запасы у основных экспортеров останутся на комфортном уровне. Прогноз по производству кукурузы на текущий год был улучшен до 1,313 миллиарда тонн с 1,298 миллиарда ранее, по потреблению - до 1,297 миллиарда тонн с 1,288 миллиарда. Ожидания производства сои на 2025-2026 сезон были незначительно повышены - до 427 миллиона тонн с 426 миллионов, потребления - до 432 миллионов тонн с 431 миллиона. В то же время прогноз потребления риса сохранился на ноябрьском уровне в 543 миллиона тонн, а ожидания потребления были слабо понижены - до 538 миллионов тонн с 539 миллионов. Кроме того, оценка IGC общего мирового потребления в 2025-2026 сезоне была повышена до рекордных 2,461 миллиарда тонн.

https://1prime.ru/20260113/pshenitsa-866440573.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство