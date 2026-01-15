https://1prime.ru/20260115/zoloto-866515289.html

Золото подешевело после заявлений Трампа о ситуации в Иране

экономика

рынок

торги

мировая экономика

иран

сша

тегеран

дональд трамп

comex

золото

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг утром после недавних заявлений президента США Дональда Трампа относительно ситуации в Иране, что могло понизить спрос на надежные активы со стороны мировых инвесторов, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.58 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 37,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,82%, - до 4 597,66 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 4,09% - до 87,6 доллара за унцию. "Сегодня мы можем наблюдать, что золото несколько подешевело после заявления (Трампа - ред.) о возможности невмешательства в ситуацию в Иране, что снизит спрос на активы-убежища, но при этом общий рост цен на металл останется", - приводит агентство Рейтер мнение главы отдела глобальной макроэкономики Tastylive Ильи Спивака (Ilya Spivak). Трамп ранее отказался однозначно ответить, исключает ли он возможность военных действий против Ирана после своих заявлений об отмене планов Тегерана казнить протестующих. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.

иран

сша

тегеран

рынок, торги, мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, comex, золото, биржевые цены на золото