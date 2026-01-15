https://1prime.ru/20260115/zoloto-866518563.html

Рынок золота на Московской бирже вырос почти в 2,6 раза за год

Рынок золота на Московской бирже вырос почти в 2,6 раза за год

россия

рынок

торги

мосбиржа

золото

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам прошедшего года увеличился почти в 2,6 раза в сравнении с годом ранее - до 318 тонн, с серебром - на 44,6%, до 365 тонн, говорится в сообщении биржи.В денежном выражении за год было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 2,952 триллиона рублей (в 2024 году - на 861,8 миллиарда - 123,3 тонны с золотом и 252,4 тонны с серебром). Кроме этого, общий объём операций с платиной составил 5,9 миллиарда рублей (1,6 тонны), с палладием - 5,4 миллиарда рублей (1,6 тонны)."Объем торгов только в декабре 2025 года составил 430 миллиардов рублей, в том числе 39,3 тонны золотом и 55,2 тонны серебром", - пояснили "Вестнику золотопромышленника" в пресс-службе биржи. Сделки с драгоценными металлами в прошедшем году заключали 118 профессиональных участников рынка - банки, брокеры, управляющие компании, производители и потребители, а также около 150 тысяч частных инвесторов. Количество торговых операций с драгметаллами на Московской бирже утроилось в 2025 году и составило 3,6 миллиона. "Прошедший год показал, что все больше инвесторов добавляют в свои портфели драгметаллы в качестве долгосрочных активов. Вложения в золото, серебро, платину и палладий становятся такой же нормой, как, например, инвестиции в высоконадежные облигации", - отметила директор по рынкам валюты и драгоценных металлов Московской биржи Арина Кострюкова. "И сегодня покупка драгметаллов напрямую или через инструменты коллективных инвестиций - это часть грамотной стратегии, направленной на сохранение и рост капитала, а также на защиту от системных рисков", - добавила она. Так, на фондовом рынке число доступных инвесторам биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФов) на драгметаллы удвоилось и достигло восьми. Общая стоимость чистых активов таких фондов в прошлом году выросла почти в два раза по сравнению с 2024 годом и составила 53,2 миллиарда рублей. Кроме того, на организованных торгах инвесторы могут совершать сделки с двумя открытыми ПИФами на драгметаллы. "Московская биржа последовательно развивает организованные торги драгметаллами, причем сделки обеспечены физическим металлом в хранилище", - подчеркнула Кострюкова. Поставочные торги драгметаллами были запущены на бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгметаллах, открытым в НКО НКЦ, выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей операции приема-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

2026

россия, рынок, торги, мосбиржа, золото