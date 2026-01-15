Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото впервые обогнало доллар и евро по объему торгов - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260115/zoloto-866527859.html
Золото впервые обогнало доллар и евро по объему торгов
Золото впервые обогнало доллар и евро по объему торгов - 15.01.2026, ПРАЙМ
Золото впервые обогнало доллар и евро по объему торгов
По итогам 2025 года в структуре торгов на площадке крупнейшего российского форекс-дилера "Альфа-Форекс" лидирующую позицию впервые заняло золото. Объем торговых | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T15:26+0300
2026-01-15T15:26+0300
рынок
торги
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861730367_0:42:3493:2006_1920x0_80_0_0_c2eb18f0cd188e349af3fb542f3f7469.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. По итогам 2025 года в структуре торгов на площадке крупнейшего российского форекс-дилера "Альфа-Форекс" лидирующую позицию впервые заняло золото. Объем торговых операций с этим активом достиг 2,88 триллионов рублей.В структуре ежегодного совокупного торгового оборота в российской юрисдикции внебиржевого валютного рынка объем инвестиций и торгов по золоту впервые уверенно занял первое место, впервые обогнав самый востребованный инструмент - валютную пару евро/доллар.Оборот по серебру составил около 320 миллиардов рублей, а совокупный объем сделок по двум металлам превысил 3,2 триллиона рублей. На фоне снижения волатильности рубля интерес российских трейдеров и инвесторов заметно сместился в сторону драгоценных металлов, отличающихся более выраженной ценовой динамикой, отмечают представители форекс-дилера. Дополнительным фактором роста торговой активности стал запуск в марте прошлого года CFD-инструментов, что расширило доступ участников рынка к операциям с этими активами. При этом ценовая динамика драгметаллов по-прежнему формируется преимущественно под влиянием глобальных факторов. В первой половине января наступившего года драгоценные металлы продолжают дорожать в рамках своего долгосрочного тренда. Дополнительным триггером роста цен выступает геополитика. По оценкам "Альфа-Форекс", прорыв котировок в текущем месяце выше 4600 долларов за тройскую унцию золота открывает ей путь в район 4700-4800 долларов; для унции серебра новой целью выступает область 90-93 доллара.
https://1prime.ru/20260115/zoloto-866518563.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861730367_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_4dd0404e4cb45c81e2557c72cee4bc97.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, золото
Рынок, Торги, золото
15:26 15.01.2026
 
Золото впервые обогнало доллар и евро по объему торгов

"Альфа-Форекс": золото впервые обогнало доллар и евро по объему торгов

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. По итогам 2025 года в структуре торгов на площадке крупнейшего российского форекс-дилера "Альфа-Форекс" лидирующую позицию впервые заняло золото. Объем торговых операций с этим активом достиг 2,88 триллионов рублей.
В структуре ежегодного совокупного торгового оборота в российской юрисдикции внебиржевого валютного рынка объем инвестиций и торгов по золоту впервые уверенно занял первое место, впервые обогнав самый востребованный инструмент - валютную пару евро/доллар.
Оборот по серебру составил около 320 миллиардов рублей, а совокупный объем сделок по двум металлам превысил 3,2 триллиона рублей.
На фоне снижения волатильности рубля интерес российских трейдеров и инвесторов заметно сместился в сторону драгоценных металлов, отличающихся более выраженной ценовой динамикой, отмечают представители форекс-дилера.
Маркировка золотого слитка высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Рынок золота на Московской бирже вырос почти в 2,6 раза за год
11:09
Дополнительным фактором роста торговой активности стал запуск в марте прошлого года CFD-инструментов, что расширило доступ участников рынка к операциям с этими активами.
При этом ценовая динамика драгметаллов по-прежнему формируется преимущественно под влиянием глобальных факторов. В первой половине января наступившего года драгоценные металлы продолжают дорожать в рамках своего долгосрочного тренда. Дополнительным триггером роста цен выступает геополитика.
По оценкам "Альфа-Форекс", прорыв котировок в текущем месяце выше 4600 долларов за тройскую унцию золота открывает ей путь в район 4700-4800 долларов; для унции серебра новой целью выступает область 90-93 доллара.
 
РынокТоргизолото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала