Золото впервые обогнало доллар и евро по объему торгов

2026-01-15T15:26+0300

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. По итогам 2025 года в структуре торгов на площадке крупнейшего российского форекс-дилера "Альфа-Форекс" лидирующую позицию впервые заняло золото. Объем торговых операций с этим активом достиг 2,88 триллионов рублей.В структуре ежегодного совокупного торгового оборота в российской юрисдикции внебиржевого валютного рынка объем инвестиций и торгов по золоту впервые уверенно занял первое место, впервые обогнав самый востребованный инструмент - валютную пару евро/доллар.Оборот по серебру составил около 320 миллиардов рублей, а совокупный объем сделок по двум металлам превысил 3,2 триллиона рублей. На фоне снижения волатильности рубля интерес российских трейдеров и инвесторов заметно сместился в сторону драгоценных металлов, отличающихся более выраженной ценовой динамикой, отмечают представители форекс-дилера. Дополнительным фактором роста торговой активности стал запуск в марте прошлого года CFD-инструментов, что расширило доступ участников рынка к операциям с этими активами. При этом ценовая динамика драгметаллов по-прежнему формируется преимущественно под влиянием глобальных факторов. В первой половине января наступившего года драгоценные металлы продолжают дорожать в рамках своего долгосрочного тренда. Дополнительным триггером роста цен выступает геополитика. По оценкам "Альфа-Форекс", прорыв котировок в текущем месяце выше 4600 долларов за тройскую унцию золота открывает ей путь в район 4700-4800 долларов; для унции серебра новой целью выступает область 90-93 доллара.

