Цена на золото замедлила снижение в среду вечером

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота замедлила снижение в среду вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 18.39 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 17,29 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,37% - до 4 618,41 доллара за тройскую унцию. До выхода статистики драгоценный металл дешевел более высокими темпами. Мартовский фьючерс на серебро на 18.39 мск дешевел на 1,7% - до 89,83 доллара за унцию. В четверг была опубликована еженедельная статистика по рынку труда в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 10 января, сократилось до 198 тысяч. Аналитики при этом ждали показатель на уровне 215 тысяч. Снижение стоимости драгоценного металла может быть вызвано коррекцией. В среду золото подорожало почти на 1%, а с начала года показатель вырос уже более чем на 5%.

