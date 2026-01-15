https://1prime.ru/20260115/zoloto-866541575.html
Цена на золото замедлила снижение в среду вечером
Цена на золото замедлила снижение в среду вечером - 15.01.2026, ПРАЙМ
Цена на золото замедлила снижение в среду вечером
Стоимость золота замедлила снижение в среду вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T18:55+0300
2026-01-15T18:55+0300
2026-01-15T18:55+0300
экономика
рынок
сша
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861730367_0:42:3493:2006_1920x0_80_0_0_c2eb18f0cd188e349af3fb542f3f7469.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота замедлила снижение в среду вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 18.39 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 17,29 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,37% - до 4 618,41 доллара за тройскую унцию. До выхода статистики драгоценный металл дешевел более высокими темпами. Мартовский фьючерс на серебро на 18.39 мск дешевел на 1,7% - до 89,83 доллара за унцию. В четверг была опубликована еженедельная статистика по рынку труда в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 10 января, сократилось до 198 тысяч. Аналитики при этом ждали показатель на уровне 215 тысяч. Снижение стоимости драгоценного металла может быть вызвано коррекцией. В среду золото подорожало почти на 1%, а с начала года показатель вырос уже более чем на 5%.
https://1prime.ru/20260115/zoloto-866527859.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861730367_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_4dd0404e4cb45c81e2557c72cee4bc97.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша, comex
Экономика, Рынок, США, Comex
Цена на золото замедлила снижение в среду вечером
Цена на золото замедлила снижение после публикации макростатистики из США
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота замедлила снижение в среду вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.39 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex
опускалась на 17,29 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,37% - до 4 618,41 доллара за тройскую унцию. До выхода статистики драгоценный металл дешевел более высокими темпами.
Мартовский фьючерс на серебро на 18.39 мск дешевел на 1,7% - до 89,83 доллара за унцию.
В четверг была опубликована еженедельная статистика по рынку труда в США
. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 10 января, сократилось до 198 тысяч. Аналитики при этом ждали показатель на уровне 215 тысяч.
Снижение стоимости драгоценного металла может быть вызвано коррекцией. В среду золото подорожало почти на 1%, а с начала года показатель вырос уже более чем на 5%.
Золото впервые обогнало доллар и евро по объему торгов