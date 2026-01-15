Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото замедлила снижение в среду вечером - 15.01.2026
Цена на золото замедлила снижение в среду вечером
2026-01-15T18:55+0300
2026-01-15T18:55+0300
экономика
рынок
сша
comex
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота замедлила снижение в среду вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 18.39 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 17,29 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,37% - до 4 618,41 доллара за тройскую унцию. До выхода статистики драгоценный металл дешевел более высокими темпами. Мартовский фьючерс на серебро на 18.39 мск дешевел на 1,7% - до 89,83 доллара за унцию. В четверг была опубликована еженедельная статистика по рынку труда в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 10 января, сократилось до 198 тысяч. Аналитики при этом ждали показатель на уровне 215 тысяч. Снижение стоимости драгоценного металла может быть вызвано коррекцией. В среду золото подорожало почти на 1%, а с начала года показатель вырос уже более чем на 5%.
сша
рынок, сша, comex
Экономика, Рынок, США, Comex
18:55 15.01.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота замедлила снижение в среду вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.39 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 17,29 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,37% - до 4 618,41 доллара за тройскую унцию. До выхода статистики драгоценный металл дешевел более высокими темпами.
Мартовский фьючерс на серебро на 18.39 мск дешевел на 1,7% - до 89,83 доллара за унцию.
В четверг была опубликована еженедельная статистика по рынку труда в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 10 января, сократилось до 198 тысяч. Аналитики при этом ждали показатель на уровне 215 тысяч.
Снижение стоимости драгоценного металла может быть вызвано коррекцией. В среду золото подорожало почти на 1%, а с начала года показатель вырос уже более чем на 5%.
Золото впервые обогнало доллар и евро по объему торгов
Золото впервые обогнало доллар и евро по объему торгов
Экономика Рынок США Comex
 
 
