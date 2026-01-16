Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" назвал самые популярные направления в 2025 году - 16.01.2026
https://1prime.ru/20260116/aeroflot-866560788.html
"Аэрофлот" назвал самые популярные направления в 2025 году
"Аэрофлот" назвал самые популярные направления в 2025 году
"Аэрофлот" назвал самые популярные направления в 2025 году
Самым популярным направлением "Аэрофлота" в 2025 году стал маршрут Москва - Санкт-Петербург, а самым быстрорастущим - Москва - Гянджа (Азербайджан), сообщили в... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T10:41+0300
2026-01-16T10:41+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864980303_0:212:2953:1873_1920x0_80_0_0_c8ff21c7e74f76950bdcd60a768c1854.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Самым популярным направлением "Аэрофлота" в 2025 году стал маршрут Москва - Санкт-Петербург, а самым быстрорастущим - Москва - Гянджа (Азербайджан), сообщили в авиакомпании. "Аэрофлот назвал самые популярные и самые быстрорастущие направления по количеству перевезенных пассажиров за 2025 год. Топ-10 самых популярных направлений по России в 2025 году: Москва - Санкт-Петербург: 2,868 млн... Самые быстрорастущие направления: Москва - Гянджа +68%", - говорится в пресс-релизе "Аэрофлота". Маршрут из Москвы в Стамбул стал самым популярным международным направлением - им воспользовались 681 тысяча человек. Внутреннее направление, показавшее наибольший рост в 2025 году, - Красноярск - Казань, пассажиропоток по этому маршруту вырос на 55%. При расчете статистики учитывались собственные рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия", выполняемые под кодом SU, включая дальневосточные рейсы авиакомпании iFLy в рамках программы "мокрого" лизинга. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и одна из старейших авиакомпаний мира. Компания работает более 100 лет и является одним из наиболее узнаваемых российских брендов.
"Аэрофлот" назвал самые популярные направления в 2025 году

"Аэрофлот" назвал самым популярным направлением в 2025 году маршрут Москва - Петербург

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
