"Аэрофлот" назвал самые популярные направления в 2025 году

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Самым популярным направлением "Аэрофлота" в 2025 году стал маршрут Москва - Санкт-Петербург, а самым быстрорастущим - Москва - Гянджа (Азербайджан), сообщили в авиакомпании. "Аэрофлот назвал самые популярные и самые быстрорастущие направления по количеству перевезенных пассажиров за 2025 год. Топ-10 самых популярных направлений по России в 2025 году: Москва - Санкт-Петербург: 2,868 млн... Самые быстрорастущие направления: Москва - Гянджа +68%", - говорится в пресс-релизе "Аэрофлота". Маршрут из Москвы в Стамбул стал самым популярным международным направлением - им воспользовались 681 тысяча человек. Внутреннее направление, показавшее наибольший рост в 2025 году, - Красноярск - Казань, пассажиропоток по этому маршруту вырос на 55%. При расчете статистики учитывались собственные рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия", выполняемые под кодом SU, включая дальневосточные рейсы авиакомпании iFLy в рамках программы "мокрого" лизинга. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и одна из старейших авиакомпаний мира. Компания работает более 100 лет и является одним из наиболее узнаваемых российских брендов.

