Глава Минэнерго Турции посетит строительную площадку АЭС "Аккую"
СТАМБУЛ, 16 янв - ПРАЙМ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что планирует в понедельник посетить строительную площадку атомной электростанции "Аккую" вместе с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым, ознакомиться с ходом работ.
"В понедельник мы вместе с главой "Росатома" направляемся на строительную площадку, будем следить за ходом работ. Мы достигли значительного прогресса, на первом блоке работы завершены на 95%. Мы планируем в течение 2026 года ввести в эксплуатацию первый энергоблок, будем прикладывать максимум усилий ради этого", - заявил Байрактар в эфире телеканала TRT Haber.
Проект по сооружению с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" в 2025 году испытал наибольшее давление из-за западных санкций, но стройка не останавливалась ни на минуту, заявлял в начале января генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").