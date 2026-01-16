Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минэнерго Турции посетит строительную площадку АЭС "Аккую" - 16.01.2026
Глава Минэнерго Турции посетит строительную площадку АЭС "Аккую"
Глава Минэнерго Турции посетит строительную площадку АЭС "Аккую" - 16.01.2026, ПРАЙМ
Глава Минэнерго Турции посетит строительную площадку АЭС "Аккую"
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что планирует в понедельник посетить строительную площадку атомной электростанции... | 16.01.2026, ПРАЙМ
СТАМБУЛ, 16 янв - ПРАЙМ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что планирует в понедельник посетить строительную площадку атомной электростанции "Аккую" вместе с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым, ознакомиться с ходом работ. &quot;В понедельник мы вместе с главой &quot;Росатома&quot; направляемся на строительную площадку, будем следить за ходом работ. Мы достигли значительного прогресса, на первом блоке работы завершены на 95%. Мы планируем в течение 2026 года ввести в эксплуатацию первый энергоблок, будем прикладывать максимум усилий ради этого&quot;, - заявил Байрактар в эфире телеканала TRT Haber.Проект по сооружению с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" в 2025 году испытал наибольшее давление из-за западных санкций, но стройка не останавливалась ни на минуту, заявлял в начале января генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
турция, алексей лихачев, аэс "аккую", росатом
ТУРЦИЯ, Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Росатом
12:13 16.01.2026
 
Глава Минэнерго Турции посетит строительную площадку АЭС "Аккую"

Глава Минэнерго Турции и глава "Росатома" Лихачев посетят стройплощадку АЭС "Аккую"

© РИА Новости . Елена ПалажченкоСтроительство АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
Строительство АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Строительство АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции. Архивное фото
© РИА Новости . Елена Палажченко
СТАМБУЛ, 16 янв - ПРАЙМ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что планирует в понедельник посетить строительную площадку атомной электростанции "Аккую" вместе с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым, ознакомиться с ходом работ.

"В понедельник мы вместе с главой "Росатома" направляемся на строительную площадку, будем следить за ходом работ. Мы достигли значительного прогресса, на первом блоке работы завершены на 95%. Мы планируем в течение 2026 года ввести в эксплуатацию первый энергоблок, будем прикладывать максимум усилий ради этого", - заявил Байрактар в эфире телеканала TRT Haber.

Проект по сооружению с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" в 2025 году испытал наибольшее давление из-за западных санкций, но стройка не останавливалась ни на минуту, заявлял в начале января генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
