Российский рынок акций растет в пятницу на позитиве в геополитике

2026-01-16T15:41+0300

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует рост днем в пятницу на фоне позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.22 мск рос на 0,87%, до 2 724,89 пункта. Мартовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,54%, до 64,74 доллара за баррель. "В пятницу, 16 января, российский рынок акций настроен позитивно, реагируя с некоторым запозданием на оживление перспектив мирного урегулирования. Вчера Кремль подтвердил подготовку к новому визиту спецпосланников Дональда Трампа в Москву, а вечером на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к восстановлению отношений со странами Европы", - рассказал Алексей Калачев из ФГ "Финам". "Российский фондовый рынок завершает неделю на умеренно позитивной ноте, пытаясь закрепиться выше важного уровня 2700 пунктов по индексу Мосбиржи", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокер". Сдерживающим фактором остаются данные по инфляции, отметил эксперт. В лидерах роста - акции "М.видео" (+4,93%), "ТГК-1" (+3,91%), "Россетей" (+3,76%), "Интер РАО" (+3,3%) и банка "Санкт-Петербург" (+2,99%). "Среди лидеров роста выделилась "Мосэнерго" (+3,15%) - бумаги росли ... после того, как совет директоров рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 0,226 рубля на акцию. Реестр для выплат закроется 3 марта", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". В лидерах снижения - бумаги "Татнефти" (−0,9%), "Инарктики" (−0,69%), префы "Татнефти" (−0,47%), "Транснефти" (−0,29%) и обыкновенные акции "Ростелекома" (−0,28%). "На текущий момент рынок находится в фазе консолидации с осторожным оптимизмом. Геополитический фактор дает поддержку, но реальные подвижки еще впереди", - считает Силаев. "Мы полагаем, что на следующей неделе российский рынок продолжит консолидацию вблизи текущих уровней с возможностью умеренного роста при условии сохранения позитивного геополитического фона и стабильности на рынке нефти. Ближайший уровень сопротивления находится уже у 2780 пунктов по индексу Мосбиржи", - делится Ефанов. Калачев ожидает для индекса Мосбиржи завершения дневной сессии с ростом в пределах от 0,5% до 1,5%.

