Саудовская Аравия заинтересована в расширении географии полетов в Россию

Саудовская Аравия заинтересована в расширении географии полетов в Россию

2026-01-16T04:48+0300

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Авиакомпании Саудовской Аравии заинтересованы в расширении географии полетов в Россию, изучают возможность запуска рейсов в Сочи, Санкт-Петербург, Казань, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. В декабре прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия и Саудовская Аравия прорабатывают возможность увеличения числа полетов между странами, в том числе обсуждался запуск рейсов нескольких российских авиакомпаний в арабскую страну. "По Саудовской Аравии большая работа проведена с нашими коллегами из Минтранса, Росавиации по расширению авиасообщения. Сейчас 10 рейсов в неделю между Эр-Риядом и Москвой, с 23 декабря еще компания Flynas полетела из Джидды в Москву. И уже саудовские авиакомпании запрашивают дополнительные точки для полетов в Россию – это Сочи, Санкт-Петербург, Казань", - сказал Кондратьев. Он добавил, что авиакомпании Саудовской Аравии изучают спрос и Минэкономразвития помогает им с точки зрения аналитики по потокам и другим вопросам.

