Саудовская Аравия заинтересована в расширении географии полетов в Россию
2026-01-16T04:48+0300
бизнес
россия
энергетика
саудовская аравия
сочи
санкт-петербург
александр новак
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866552095.jpg?1768528120
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Авиакомпании Саудовской Аравии заинтересованы в расширении географии полетов в Россию, изучают возможность запуска рейсов в Сочи, Санкт-Петербург, Казань, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
В декабре прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия и Саудовская Аравия прорабатывают возможность увеличения числа полетов между странами, в том числе обсуждался запуск рейсов нескольких российских авиакомпаний в арабскую страну.
"По Саудовской Аравии большая работа проведена с нашими коллегами из Минтранса, Росавиации по расширению авиасообщения. Сейчас 10 рейсов в неделю между Эр-Риядом и Москвой, с 23 декабря еще компания Flynas полетела из Джидды в Москву. И уже саудовские авиакомпании запрашивают дополнительные точки для полетов в Россию – это Сочи, Санкт-Петербург, Казань", - сказал Кондратьев.
Он добавил, что авиакомпании Саудовской Аравии изучают спрос и Минэкономразвития помогает им с точки зрения аналитики по потокам и другим вопросам.
Бизнес, РОССИЯ, Энергетика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, СОЧИ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Новак, Росавиация
