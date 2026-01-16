Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР торгуются разнонаправленно в ожидании решения Банка Японии - 16.01.2026
Биржи АТР торгуются разнонаправленно в ожидании решения Банка Японии
Биржи АТР торгуются разнонаправленно в ожидании решения Банка Японии - 16.01.2026, ПРАЙМ
Биржи АТР торгуются разнонаправленно в ожидании решения Банка Японии
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются разнонаправленно, аналитики оценивают возможное решение по... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T08:14+0300
2026-01-16T08:14+0300
рынок
торги
индексы
азиатско-тихоокеанский регион
банк японии
shenzhen composite
hang seng index
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются разнонаправленно, аналитики оценивают возможное решение по денежно-кредитной политике Банка Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижался на 0,22%, до 4 103,45 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,13%, до 2 686,36 пункта; гонконгский Hang Seng Index - на 0,26%, до 26 854 пунктов. Австралийский S&amp;P/ASX 200 поднимался на 0,48%, до 8 904,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,02%, до 54 119 пунктов. Южнокорейский KOSPI в то же время увеличивался на 0,72%, до 4 832,53 пункта, а в ходе торгов индекс обновил рекордное значение - 4 855,61 пункта. Азиатские рынки прогнозируют дальнейшие решения Банка Японии относительно его денежно-кредитной политики в этом году. Согласно исследованию агентства Блумберг, аналитики ожидают, что регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 0,75% на ближайшем заседании 22-23 января, при этом большинство экспертов (48%) предполагают следующие повышение в июле. "При проведении денежно-кредитной политики в 2026 году, так как базовый уровень инфляции приближается к показателю в 2%, Банку Японии необходимо будет уйти от традиционно медленных темпов повышения учетной ставки", - прокомментировал агентству экономист Norinchukin Research Institute Такеси Минами (Takeshi Minami). "Учитывая текущие опасения по поводу рисков повышения инфляции, Банку Японии все еще необходимо сохранять "боевую позицию", которая будет сигнализировать о том, что он готов повышать ставку", - добавил аналитик.
азиатско-тихоокеанский регион
рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, банк японии, shenzhen composite, hang seng index
Рынок, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион, Банк Японии, Shenzhen Composite, Hang Seng Index
08:14 16.01.2026
 
Биржи АТР торгуются разнонаправленно в ожидании решения Банка Японии

Биржи АТР в пятницу торгуются разнонаправленно на возможном решении Банка Японии

Биржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Биржа. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются разнонаправленно, аналитики оценивают возможное решение по денежно-кредитной политике Банка Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижался на 0,22%, до 4 103,45 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,13%, до 2 686,36 пункта; гонконгский Hang Seng Index - на 0,26%, до 26 854 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,48%, до 8 904,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,02%, до 54 119 пунктов.
Южнокорейский KOSPI в то же время увеличивался на 0,72%, до 4 832,53 пункта, а в ходе торгов индекс обновил рекордное значение - 4 855,61 пункта.
Азиатские рынки прогнозируют дальнейшие решения Банка Японии относительно его денежно-кредитной политики в этом году. Согласно исследованию агентства Блумберг, аналитики ожидают, что регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 0,75% на ближайшем заседании 22-23 января, при этом большинство экспертов (48%) предполагают следующие повышение в июле.
"При проведении денежно-кредитной политики в 2026 году, так как базовый уровень инфляции приближается к показателю в 2%, Банку Японии необходимо будет уйти от традиционно медленных темпов повышения учетной ставки", - прокомментировал агентству экономист Norinchukin Research Institute Такеси Минами (Takeshi Minami).
"Учитывая текущие опасения по поводу рисков повышения инфляции, Банку Японии все еще необходимо сохранять "боевую позицию", которая будет сигнализировать о том, что он готов повышать ставку", - добавил аналитик.
Биржи АТР второй день подряд обновляют исторические рекорды
14 января, 11:17
 
Рынок Торги Индексы Азиатско-Тихоокеанский регион Банк Японии Shenzhen Composite Hang Seng Index
 
 
