Биржи АТР торгуются разнонаправленно в ожидании решения Банка Японии
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются разнонаправленно, аналитики оценивают возможное решение по денежно-кредитной политике Банка Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижался на 0,22%, до 4 103,45 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,13%, до 2 686,36 пункта; гонконгский Hang Seng Index - на 0,26%, до 26 854 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,48%, до 8 904,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,02%, до 54 119 пунктов.
Южнокорейский KOSPI в то же время увеличивался на 0,72%, до 4 832,53 пункта, а в ходе торгов индекс обновил рекордное значение - 4 855,61 пункта.
Азиатские рынки прогнозируют дальнейшие решения Банка Японии относительно его денежно-кредитной политики в этом году. Согласно исследованию агентства Блумберг, аналитики ожидают, что регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 0,75% на ближайшем заседании 22-23 января, при этом большинство экспертов (48%) предполагают следующие повышение в июле.
"При проведении денежно-кредитной политики в 2026 году, так как базовый уровень инфляции приближается к показателю в 2%, Банку Японии необходимо будет уйти от традиционно медленных темпов повышения учетной ставки", - прокомментировал агентству экономист Norinchukin Research Institute Такеси Минами (Takeshi Minami).
"Учитывая текущие опасения по поводу рисков повышения инфляции, Банку Японии все еще необходимо сохранять "боевую позицию", которая будет сигнализировать о том, что он готов повышать ставку", - добавил аналитик.