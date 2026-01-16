https://1prime.ru/20260116/atr-866565910.html

Индексы АТР в пятницу преимущественно снизились

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно уменьшились, южнокорейский KOSPI вновь обновил рекорд, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 0,26%, до 4 101,91 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,13%, до 2 686,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,29%, до 26 844,96 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 0,9%, до 4 840,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - вырос на 0,48%, до 8 903,9 пункта, японский Nikkei 225 - сократился на 0,32%, до 53 936,17 пункта. Южнокорейский KOSPI в ходе торгов вновь обновил рекорд, который теперь составляет 4 855,61 пункта. Трейдеры ожидают новых для рынка факторов после обновления рекордов индексами Азии ранее на неделе. Так, биржи Китая за последние дни обновили максимумы 2015 года, а японский Nikkei 225 впервые превысил уровень в 54 тысячи пунктов. Рынки следят за ситуацией в Японии. Так, в среду премьер-министр Японии Санаэ Такаити официально сообщила партнеру по правящей коалиции Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай) о намерении в ближайшее время распустить нижнюю палату парламента. Также на следующей неделе Банк Японии примет решение по ключевой ставке и обновит основные макроэкономические прогнозы.

