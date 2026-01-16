https://1prime.ru/20260116/atr-866565910.html
Индексы АТР в пятницу преимущественно снизились
Индексы АТР в пятницу преимущественно снизились - 16.01.2026, ПРАЙМ
Индексы АТР в пятницу преимущественно снизились
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно уменьшились, южнокорейский KOSPI вновь обновил рекорд, свидетельствуют | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T12:18+0300
2026-01-16T12:18+0300
2026-01-16T12:18+0300
рынок
торги
япония
азиатско-тихоокеанский регион
азия
kospi
shenzhen composite
hang seng index
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_0:299:4079:2593_1920x0_80_0_0_eadf2618eec47cd44cf825ffcd0c35fd.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно уменьшились, южнокорейский KOSPI вновь обновил рекорд, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 0,26%, до 4 101,91 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,13%, до 2 686,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,29%, до 26 844,96 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 0,9%, до 4 840,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - вырос на 0,48%, до 8 903,9 пункта, японский Nikkei 225 - сократился на 0,32%, до 53 936,17 пункта. Южнокорейский KOSPI в ходе торгов вновь обновил рекорд, который теперь составляет 4 855,61 пункта. Трейдеры ожидают новых для рынка факторов после обновления рекордов индексами Азии ранее на неделе. Так, биржи Китая за последние дни обновили максимумы 2015 года, а японский Nikkei 225 впервые превысил уровень в 54 тысячи пунктов. Рынки следят за ситуацией в Японии. Так, в среду премьер-министр Японии Санаэ Такаити официально сообщила партнеру по правящей коалиции Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай) о намерении в ближайшее время распустить нижнюю палату парламента. Также на следующей неделе Банк Японии примет решение по ключевой ставке и обновит основные макроэкономические прогнозы.
https://1prime.ru/20260116/atr-866555425.html
япония
азиатско-тихоокеанский регион
азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_112:0:3968:2892_1920x0_80_0_0_3076e08c80a6715b78fc2437a6ef8544.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, япония, азиатско-тихоокеанский регион, азия, kospi, shenzhen composite, hang seng index
Рынок, Торги, ЯПОНИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, АЗИЯ, KOSPI, Shenzhen Composite, Hang Seng Index
Индексы АТР в пятницу преимущественно снизились
Основные индексы АТР в пятницу преимущественно снизились