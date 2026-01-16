https://1prime.ru/20260116/balitskiy-866568340.html

В Запорожской области сократилось число обесточенных абонентов

В Запорожской области сократилось число обесточенных абонентов - 16.01.2026, ПРАЙМ

В Запорожской области сократилось число обесточенных абонентов

Число обесточенных в результате атаки ВСУ абонентов в Запорожской области сократилось до 68 тысяч, работы по восстановлению продолжаются, сообщил губернатор... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T13:33+0300

2026-01-16T13:33+0300

2026-01-16T13:33+0300

запорожская область

бердянск

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/83010/67/830106769_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_020b4b669b11485052b2c07035e95a2d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – ПРАЙМ. Число обесточенных в результате атаки ВСУ абонентов в Запорожской области сократилось до 68 тысяч, работы по восстановлению продолжаются, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По состоянию на 8 утра пятницы обесточено было более 76 тысяч абонентов. "Без электроснабжения остаются город Васильевка, Приморский муниципальный округ, город Бердянск и Бердянский муниципальный округ – всего 68 121 абонент. Работы продолжаются", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.При этом, по его словам, электроснабжение Каменско-Днепровского и Токмакского муниципальных округов практически восстановлено, остаются локальные отключения – 90 абонентов в Каменке-Днепровской и 63 абонента - в Токмакском округе.

https://1prime.ru/20260116/zaporozhe-866559377.html

запорожская область

бердянск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запорожская область, бердянск, всу