СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – ПРАЙМ. Число обесточенных в результате атаки ВСУ абонентов в Запорожской области сократилось до 68 тысяч, работы по восстановлению продолжаются, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По состоянию на 8 утра пятницы обесточено было более 76 тысяч абонентов. &quot;Без электроснабжения остаются город Васильевка, Приморский муниципальный округ, город Бердянск и Бердянский муниципальный округ – всего 68 121 абонент. Работы продолжаются&quot;, - написал Балицкий в своем Telegram-канале.При этом, по его словам, электроснабжение Каменско-Днепровского и Токмакского муниципальных округов практически восстановлено, остаются локальные отключения – 90 абонентов в Каменке-Днепровской и 63 абонента - в Токмакском округе.
13:33 16.01.2026
 
В Запорожской области сократилось число обесточенных абонентов

Балицкий: число обесточенных в результате атаки ВСУ абонентов сократилось до 68 тысяч

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – ПРАЙМ. Число обесточенных в результате атаки ВСУ абонентов в Запорожской области сократилось до 68 тысяч, работы по восстановлению продолжаются, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По состоянию на 8 утра пятницы обесточено было более 76 тысяч абонентов.

"Без электроснабжения остаются город Васильевка, Приморский муниципальный округ, город Бердянск и Бердянский муниципальный округ – всего 68 121 абонент. Работы продолжаются", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

При этом, по его словам, электроснабжение Каменско-Днепровского и Токмакского муниципальных округов практически восстановлено, остаются локальные отключения – 90 абонентов в Каменке-Днепровской и 63 абонента - в Токмакском округе.
