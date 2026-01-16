https://1prime.ru/20260116/banki-866563358.html

Съезд исламских банков впервые пройдет в России на KazanForum

Съезд исламских банков впервые пройдет в России на KazanForum - 16.01.2026, ПРАЙМ

Съезд исламских банков впервые пройдет в России на KazanForum

Съезд исламских банков впервые пройдет в России в рамках международного экономического форума KazanForum в мае 2026 года, к участию в нем приглашены... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T11:47+0300

2026-01-16T11:47+0300

2026-01-16T11:47+0300

россия

финансы

татарстан

рф

турция

КАЗАНЬ, 16 янв – ПРАЙМ. Съезд исламских банков впервые пройдет в России в рамках международного экономического форума KazanForum в мае 2026 года, к участию в нем приглашены представители 24 государств, сообщила руководитель агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина. "В 2026 году KazanForum пройдет 14-15 мая. Впервые состоится съезд исламских банков, организуемый Национальным банком России. Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ РФ - ред.) определила 24 страны, которые мы пригласили на этот съезд", - сказала Минуллина в ходе итоговой коллегии АИР Татарстана. По ее информации, специально подготовлен каталог инвестиционных проектов по всей России, которые соответствуют принципам шариата и планируют привлечь инвесторов из числа фондов или банков. Данный каталог, по словам Минуллиной, уже презентовали на мероприятиях в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, работа с исламскими банками и фондами будет продолжена. "В текущих условиях кредитно-денежной политики исламское окно - окно возможностей", - подчеркнула глав АИР Татарстана. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. В 2025 году в форуме "Россия - исламский мир: KazanForum" приняли участие более 22 тысяч человек из 96 стран и 82 регионов РФ, состоялось около 150 деловых сессий, подписано 130 соглашений о сотрудничестве.

татарстан

рф

турция

