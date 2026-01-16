Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Съезд исламских банков впервые пройдет в России на KazanForum - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/banki-866563358.html
Съезд исламских банков впервые пройдет в России на KazanForum
Съезд исламских банков впервые пройдет в России на KazanForum - 16.01.2026, ПРАЙМ
Съезд исламских банков впервые пройдет в России на KazanForum
Съезд исламских банков впервые пройдет в России в рамках международного экономического форума KazanForum в мае 2026 года, к участию в нем приглашены... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T11:47+0300
2026-01-16T11:47+0300
россия
финансы
татарстан
рф
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866563189_0:60:3151:1832_1920x0_80_0_0_b82eb42c0f1c6cf5ee9a0cbfd614859b.jpg
КАЗАНЬ, 16 янв – ПРАЙМ. Съезд исламских банков впервые пройдет в России в рамках международного экономического форума KazanForum в мае 2026 года, к участию в нем приглашены представители 24 государств, сообщила руководитель агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина. "В 2026 году KazanForum пройдет 14-15 мая. Впервые состоится съезд исламских банков, организуемый Национальным банком России. Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ РФ - ред.) определила 24 страны, которые мы пригласили на этот съезд", - сказала Минуллина в ходе итоговой коллегии АИР Татарстана. По ее информации, специально подготовлен каталог инвестиционных проектов по всей России, которые соответствуют принципам шариата и планируют привлечь инвесторов из числа фондов или банков. Данный каталог, по словам Минуллиной, уже презентовали на мероприятиях в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, работа с исламскими банками и фондами будет продолжена. "В текущих условиях кредитно-денежной политики исламское окно - окно возможностей", - подчеркнула глав АИР Татарстана. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. В 2025 году в форуме "Россия - исламский мир: KazanForum" приняли участие более 22 тысяч человек из 96 стран и 82 регионов РФ, состоялось около 150 деловых сессий, подписано 130 соглашений о сотрудничестве.
https://1prime.ru/20250924/assotsiatsiya-862728166.html
татарстан
рф
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866563189_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_489b9e6427503788294530447db9d64c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, татарстан, рф, турция
РОССИЯ, Финансы, ТАТАРСТАН, РФ, ТУРЦИЯ
11:47 16.01.2026
 
Съезд исламских банков впервые пройдет в России на KazanForum

Съезд исламских банков впервые пройдет в России в рамках KazanForum в мае 2026 года

© РИА Новости . АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкРабота форума "Россия - исламский мир: KAZANFORUM" 2024
Работа форума Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024 - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Работа форума "Россия - исламский мир: KAZANFORUM" 2024. Архивное фото
© РИА Новости . АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 16 янв – ПРАЙМ. Съезд исламских банков впервые пройдет в России в рамках международного экономического форума KazanForum в мае 2026 года, к участию в нем приглашены представители 24 государств, сообщила руководитель агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина.
"В 2026 году KazanForum пройдет 14-15 мая. Впервые состоится съезд исламских банков, организуемый Национальным банком России. Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ РФ - ред.) определила 24 страны, которые мы пригласили на этот съезд", - сказала Минуллина в ходе итоговой коллегии АИР Татарстана.
По ее информации, специально подготовлен каталог инвестиционных проектов по всей России, которые соответствуют принципам шариата и планируют привлечь инвесторов из числа фондов или банков. Данный каталог, по словам Минуллиной, уже презентовали на мероприятиях в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, работа с исламскими банками и фондами будет продолжена.
"В текущих условиях кредитно-денежной политики исламское окно - окно возможностей", - подчеркнула глав АИР Татарстана.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
В 2025 году в форуме "Россия - исламский мир: KazanForum" приняли участие более 22 тысяч человек из 96 стран и 82 регионов РФ, состоялось около 150 деловых сессий, подписано 130 соглашений о сотрудничестве.
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
АБР разрабатывает стандарты исламского банкинга для использования в России
24 сентября 2025, 18:10
 
РОССИЯФинансыТАТАРСТАНРФТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала