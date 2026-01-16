Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Нацбанке Белоруссии оценили возможность создания криптобанка - 16.01.2026
В Нацбанке Белоруссии оценили возможность создания криптобанка
В Нацбанке Белоруссии оценили возможность создания криптобанка - 16.01.2026, ПРАЙМ
В Нацбанке Белоруссии оценили возможность создания криптобанка
Издание указа президента о возможности создания в Белоруссии криптобанков позволит привлечь в страну дополнительные иностранные инвестиции, работа с инвесторами | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T14:14+0300
2026-01-16T14:14+0300
14:14 16.01.2026
 
В Нацбанке Белоруссии оценили возможность создания криптобанка

Зампред Нацбанка Егоров: первый в Белоруссии криптобанк может появиться через полгода

МИНСК, 16 янв – ПРАЙМ. Издание указа президента о возможности создания в Белоруссии криптобанков позволит привлечь в страну дополнительные иностранные инвестиции, работа с инвесторами уже идет и может дать первый результат уже через полгода, заявил первый зампред белорусского Нацбанка Александр Егоров.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу подписал указ о создании условий для деятельности в стране криптобанков.
Лукашенко подписал указ о создании условий для деятельности криптобанков
"Мы ожидаем, что оно (решение – ред.) придаст импульс притоку прямых иностранных инвестиций в нашу страну… с точки зрения формирования уставного фонда, гарантийного фонда таких организаций. И, в принципе, это должно придать дополнительный импульс развитию IT-сектора у нас в стране", - сказал Егоров, чей видеокомментарий опубликован в Telegram-канале Нацбанка.

По его словам, у инвесторов из разных стран изначально был интерес к данной теме, который и привел к появлению указа. "Мы взяли срок 6 месяцев для проведения законодательства в соответствии с данным указом. И параллельно будем работать со всеми потенциальными инвесторами, как внутренними, так и иностранными, чтобы практически сразу после подготовки всего законодательства мы могли уже увидеть у нас в стране первые криптобанки", - заявил Егоров. Он подчеркнул, что указ является одним из самых ожидаемых нормативных актов не только в белорусском финтех-сообществе, но и в мировом, потому что это "довольно уникальная история для мирового рынка криптовалют".
Егоров пояснил, что благодаря указу в стране появится новый институт, который будет сочетать в себе функции классического банка и криптобиржи с добавлением дополнительного функционала и дополнительных возможностей работы с криптовалютами, что позволит расширить их использование.
Егоров сообщил, что деятельность криптобанков с точки зрения их финансовой устойчивости и сохранности криптовалют и обычных денежных средств будет контролироваться Нацбанком, который определит ряд требований к криптобанкам. Криптобанки будут иметь двойную лицензию, выдаваемую Нацбанком, например, в части операций с обычными деньгами, и Наблюдательного совета Парка высоких технологий (ПВТ) для возможности функционирования этих организаций в рамках законодательства о ПВТ.
Егоров добавил, что криптовалюта не будет рассматриваться как некий отдельный инструмент. "Это будет полноценная валюта, которую он сможет оперировать на своем балансе наравне с обычными, фиатными, деньгами", - подчеркнул он. По словам Егорова, граждане смогут выпускать карты, которые будут привязаны исключительно к криптосчету, а предприятие сможет держать остатки средств на счете, структурой которого будет непосредственно криптовалюта. Бухгалтерский учет будет по принципам банковского бухгалтерского счета,… все операции будут отражаться, как будто это банковские операции", - сказал он. Егоров добавил, что самозанятые граждане будут иметь возможность получать заработную плату в криптовалюте через криптобанк. Также предполагается осуществлять кредитование под залог криптовалюты.
Банк России подготовит законодательную базу по регулированию криптовалют
23 декабря 2025, 15:05
