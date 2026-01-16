https://1prime.ru/20260116/bezviz-866555859.html
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает в марте
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает в марте - 16.01.2026, ПРАЙМ
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает в марте
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает в конце февраля - начале марта, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T08:16+0300
2026-01-16T08:16+0300
2026-01-16T08:16+0300
туризм
бизнес
саудовская аравия
рф
сочи
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866555693_0:124:3201:1924_1920x0_80_0_0_66de5d1d64f12d92bf9dc7131f56c63d.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает в конце февраля - начале марта, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. В начале декабря прошлого года Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение о взаимной отмене виз. "(Безвизовое соглашение с Саудовской Аравией - ред.) вступит в силу уже к концу февраля-началу марта 2026 года потому, что 90 дней дается на все внутренние процедуры", - сказал Кондратьев. По ожиданиям представителей туротрасли, взаимный безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией кратно увеличит поток туристов из королевства в Россию и создает потенциал для укрепления позиций РФ на международном туристическом рынке. А Саудовская Аравия, в свою очередь, может стать перспективным массовым направлением для российских туристов. По словам Кондратьева, в России появилось много точек притяжения для арабских туристов. Например, Сочи популярен у них практически круглый год. Отдельной точкой притяжения стали арктические направления, есть запрос и на расширение турпродуктов вокруг Москвы – в ближайшие регионы: Владимирскую, Тульскую, Тверскую области.
https://1prime.ru/20251225/indiya-865911140.html
саудовская аравия
рф
сочи
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866555693_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_40ae41a63376f75b2ae8dc864022c85e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, саудовская аравия, рф, сочи
Туризм, Бизнес, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, РФ, СОЧИ
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает в марте
МЭР: безвизовый режим с Саудовской Аравией заработает к концу февраля-началу марта