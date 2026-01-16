Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
16.01.2026
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает в марте
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает в марте - 16.01.2026, ПРАЙМ
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает в марте
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает в конце февраля - начале марта, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента... | 16.01.2026, ПРАЙМ
туризм
бизнес
саудовская аравия
рф
сочи
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает в конце февраля - начале марта, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. В начале декабря прошлого года Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение о взаимной отмене виз. "(Безвизовое соглашение с Саудовской Аравией - ред.) вступит в силу уже к концу февраля-началу марта 2026 года потому, что 90 дней дается на все внутренние процедуры", - сказал Кондратьев. По ожиданиям представителей туротрасли, взаимный безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией кратно увеличит поток туристов из королевства в Россию и создает потенциал для укрепления позиций РФ на международном туристическом рынке. А Саудовская Аравия, в свою очередь, может стать перспективным массовым направлением для российских туристов. По словам Кондратьева, в России появилось много точек притяжения для арабских туристов. Например, Сочи популярен у них практически круглый год. Отдельной точкой притяжения стали арктические направления, есть запрос и на расширение турпродуктов вокруг Москвы – в ближайшие регионы: Владимирскую, Тульскую, Тверскую области.
саудовская аравия
рф
сочи
туризм, бизнес, саудовская аравия, рф, сочи
Туризм, Бизнес, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, РФ, СОЧИ
08:16 16.01.2026
 
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает в марте

МЭР: безвизовый режим с Саудовской Аравией заработает к концу февраля-началу марта

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает в конце февраля - начале марта, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
В начале декабря прошлого года Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение о взаимной отмене виз.
"(Безвизовое соглашение с Саудовской Аравией - ред.) вступит в силу уже к концу февраля-началу марта 2026 года потому, что 90 дней дается на все внутренние процедуры", - сказал Кондратьев.
По ожиданиям представителей туротрасли, взаимный безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией кратно увеличит поток туристов из королевства в Россию и создает потенциал для укрепления позиций РФ на международном туристическом рынке. А Саудовская Аравия, в свою очередь, может стать перспективным массовым направлением для российских туристов.
По словам Кондратьева, в России появилось много точек притяжения для арабских туристов. Например, Сочи популярен у них практически круглый год. Отдельной точкой притяжения стали арктические направления, есть запрос и на расширение турпродуктов вокруг Москвы – в ближайшие регионы: Владимирскую, Тульскую, Тверскую области.
ТуризмБизнесСАУДОВСКАЯ АРАВИЯРФСОЧИ
 
 
