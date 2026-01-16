https://1prime.ru/20260116/birzha-866584700.html

Биржи США преимущественно растут на положительном внешнем фоне

Биржи США преимущественно растут на положительном внешнем фоне - 16.01.2026, ПРАЙМ

Биржи США преимущественно растут на положительном внешнем фоне

Основные фондовые индексы США преимущественно растут в пятницу на сохранении положительного фона, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T19:31+0300

2026-01-16T19:31+0300

2026-01-16T19:31+0300

экономика

рынок

торги

индексы

сша

dow jones

cnbc

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3cf28a4ec3540a600aaf1b543161f63f.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут в пятницу на сохранении положительного фона, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.09 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,12% - до 49 383,52 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличивался на 0,26% - до 23 590,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,1%, до 6 951,3 пункта. Эксперты положительно оценивают перспективы роста фондовых рынков, поскольку в период текущего сезона отчетности компании, вероятно, будут сообщать о высоких результатах прибыли и выручки. Также поддержку оказывают ожидания понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в 2026 году. "Фундаментальные показатели действительно хорошие. Ожидается рост прибыли (компаний - ред.) выше среднего, выручки от продаж, а также вероятного снижения процентных ставок ФРС в этом году. Все это позитивные факторы", - цитирует канал CNBC главного инвестиционного директора Raymond James Ларри Адама (Larry Adam). В то же время аналитик немного осторожен в отношении прогноза на весь год. Среди возможных рисков Адам указывает высокие оценки рынков, которые делают его уязвимым для разочарований. В пятницу трейдеры также обратили внимание на американскую макростатистику. Согласно данным ФРС США, объем промышленного производства в США в декабре увеличился на 0,4% к предшествовавшему месяцу, в то время как аналитики ждали роста значения только на 0,1%.

https://1prime.ru/20260116/atr-866555425.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сша, dow jones, cnbc, nasdaq composite