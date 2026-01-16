Биржи США преимущественно растут на положительном внешнем фоне
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут в пятницу на сохранении положительного фона, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.09 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,12% - до 49 383,52 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличивался на 0,26% - до 23 590,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,1%, до 6 951,3 пункта.
Эксперты положительно оценивают перспективы роста фондовых рынков, поскольку в период текущего сезона отчетности компании, вероятно, будут сообщать о высоких результатах прибыли и выручки. Также поддержку оказывают ожидания понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в 2026 году.
"Фундаментальные показатели действительно хорошие. Ожидается рост прибыли (компаний - ред.) выше среднего, выручки от продаж, а также вероятного снижения процентных ставок ФРС в этом году. Все это позитивные факторы", - цитирует канал CNBC главного инвестиционного директора Raymond James Ларри Адама (Larry Adam).
В то же время аналитик немного осторожен в отношении прогноза на весь год. Среди возможных рисков Адам указывает высокие оценки рынков, которые делают его уязвимым для разочарований.
В пятницу трейдеры также обратили внимание на американскую макростатистику. Согласно данным ФРС США, объем промышленного производства в США в декабре увеличился на 0,4% к предшествовавшему месяцу, в то время как аналитики ждали роста значения только на 0,1%.