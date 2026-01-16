https://1prime.ru/20260116/bloomberg-866561227.html
На Украине закончились запасы для ремонта энергосистем, пишут СМИ
На Украине закончились запасы для ремонта энергосистем, пишут СМИ - 16.01.2026, ПРАЙМ
На Украине закончились запасы для ремонта энергосистем, пишут СМИ
У украинских энергетических компаний закончились запасы оборудования и материалов, критически важных для ремонта энергосистем, пишет агентство Блумберг. | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T10:57+0300
2026-01-16T10:57+0300
2026-01-16T10:57+0300
украина
денис шмыгаль
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866032989_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_0b3957190863c77570376a7a42a8c982.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. У украинских энергетических компаний закончились запасы оборудования и материалов, критически важных для ремонта энергосистем, пишет агентство Блумберг. "Энергетические компании (Украины -ред.) заявляют, что запасы оборудования исчерпаны, а силовых трансформаторов и других критически важных материалов также не осталось", - говорится в материале на сайте агентства. В пятницу министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации, а украинские государственные компании обязали этой зимой закупать не менее половины электроэнергии у заграничных поставщиков. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии. Премьер Украины Юлия Свириденко 9 декабря 2025 года сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.
https://1prime.ru/20260116/ukraina-866559537.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866032989_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_d50d0688b30bff0e5d5a578cc5c6aad3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, денис шмыгаль
На Украине закончились запасы для ремонта энергосистем, пишут СМИ
Bloomberg: у украинских энергокомпаний закончились ресурсы для ремонта энергосистем
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. У украинских энергетических компаний закончились запасы оборудования и материалов, критически важных для ремонта энергосистем, пишет агентство Блумберг.
"Энергетические компании (Украины
-ред.) заявляют, что запасы оборудования исчерпаны, а силовых трансформаторов и других критически важных материалов также не осталось", - говорится в материале на сайте агентства.
В пятницу министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль
заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации, а украинские государственные компании обязали этой зимой закупать не менее половины электроэнергии у заграничных поставщиков.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Премьер Украины Юлия Свириденко 9 декабря 2025 года сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.
Украинские госкомпании обязали закупать 50% электроэнергии за границей