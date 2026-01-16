Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине закончились запасы для ремонта энергосистем, пишут СМИ
На Украине закончились запасы для ремонта энергосистем, пишут СМИ
На Украине закончились запасы для ремонта энергосистем, пишут СМИ - 16.01.2026, ПРАЙМ
На Украине закончились запасы для ремонта энергосистем, пишут СМИ
У украинских энергетических компаний закончились запасы оборудования и материалов, критически важных для ремонта энергосистем, пишет агентство Блумберг. | 16.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. У украинских энергетических компаний закончились запасы оборудования и материалов, критически важных для ремонта энергосистем, пишет агентство Блумберг. "Энергетические компании (Украины -ред.) заявляют, что запасы оборудования исчерпаны, а силовых трансформаторов и других критически важных материалов также не осталось", - говорится в материале на сайте агентства. В пятницу министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации, а украинские государственные компании обязали этой зимой закупать не менее половины электроэнергии у заграничных поставщиков. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии. Премьер Украины Юлия Свириденко 9 декабря 2025 года сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866032989_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_d50d0688b30bff0e5d5a578cc5c6aad3.jpg
украина, денис шмыгаль
УКРАИНА, Денис Шмыгаль
10:57 16.01.2026
 
На Украине закончились запасы для ремонта энергосистем, пишут СМИ

Bloomberg: у украинских энергокомпаний закончились ресурсы для ремонта энергосистем

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДевушка у электрического щитка в своей квартире во время тестового отключения электричества в Киеве
Девушка у электрического щитка в своей квартире во время тестового отключения электричества в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Девушка у электрического щитка в своей квартире во время тестового отключения электричества в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. У украинских энергетических компаний закончились запасы оборудования и материалов, критически важных для ремонта энергосистем, пишет агентство Блумберг.
"Энергетические компании (Украины -ред.) заявляют, что запасы оборудования исчерпаны, а силовых трансформаторов и других критически важных материалов также не осталось", - говорится в материале на сайте агентства.
В пятницу министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации, а украинские государственные компании обязали этой зимой закупать не менее половины электроэнергии у заграничных поставщиков.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Премьер Украины Юлия Свириденко 9 декабря 2025 года сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Украинские госкомпании обязали закупать 50% электроэнергии за границей
