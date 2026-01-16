https://1prime.ru/20260116/bloomberg-866561227.html

На Украине закончились запасы для ремонта энергосистем, пишут СМИ

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. У украинских энергетических компаний закончились запасы оборудования и материалов, критически важных для ремонта энергосистем, пишет агентство Блумберг. "Энергетические компании (Украины -ред.) заявляют, что запасы оборудования исчерпаны, а силовых трансформаторов и других критически важных материалов также не осталось", - говорится в материале на сайте агентства. В пятницу министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации, а украинские государственные компании обязали этой зимой закупать не менее половины электроэнергии у заграничных поставщиков. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии. Премьер Украины Юлия Свириденко 9 декабря 2025 года сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.

