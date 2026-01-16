Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венесуэла планирует возобновить продажу доллара, пишут СМИ - 16.01.2026
Венесуэла планирует возобновить продажу доллара, пишут СМИ
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Венесуэла готовится возобновить продажу доллара для поддержания курса местной валюты, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Банки в Каракасе связались на этой неделе с корпоративными клиентами, чтобы предложить им первую значительную поставку долларов от правительства с середины декабря… Банки собирают заявки, хотя по состоянию на четверг средства еще не были выделены", - пишет агентство. Как указывает Блумберг, неясно, какую сумму предлагает правительство Венесуэлы и будут ли эти средства получены от новых продаж нефти. Этот шаг следует за разрешением администрации президента США Дональда Трампа двум крупнейшим в мире сырьевым трейдерам - Vitol и Trafigura - продавать венесуэльскую нефть, добавляет агентство. Это возродило надежды на то, что часть выручки может поступить на иссушенный валютный рынок, что поможет стабилизировать местную валюту после нескольких недель колебаний. По словам директора местной консалтинговой компании Ecoanalitica Алехандро Грисанти (Alejandro Grisanti), которого цитирует агентство, средства поступают из траста, созданного в Катаре для получения доходов от продажи нефти, которые затем продаются через четыре крупнейших частных банка Венесуэлы. Блумберг отмечает, что после атаки США курс доллара к боливару поднимался максимально до 800 боливаров за доллар. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.
Венесуэла планирует возобновить продажу доллара, пишут СМИ

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Венесуэла готовится возобновить продажу доллара для поддержания курса местной валюты, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Банки в Каракасе связались на этой неделе с корпоративными клиентами, чтобы предложить им первую значительную поставку долларов от правительства с середины декабря… Банки собирают заявки, хотя по состоянию на четверг средства еще не были выделены", - пишет агентство.
Как указывает Блумберг, неясно, какую сумму предлагает правительство Венесуэлы и будут ли эти средства получены от новых продаж нефти.
Этот шаг следует за разрешением администрации президента США Дональда Трампа двум крупнейшим в мире сырьевым трейдерам - Vitol и Trafigura - продавать венесуэльскую нефть, добавляет агентство. Это возродило надежды на то, что часть выручки может поступить на иссушенный валютный рынок, что поможет стабилизировать местную валюту после нескольких недель колебаний.
По словам директора местной консалтинговой компании Ecoanalitica Алехандро Грисанти (Alejandro Grisanti), которого цитирует агентство, средства поступают из траста, созданного в Катаре для получения доходов от продажи нефти, которые затем продаются через четыре крупнейших частных банка Венесуэлы.
Блумберг отмечает, что после атаки США курс доллара к боливару поднимался максимально до 800 боливаров за доллар.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.
