Новое заявление Мерца о России изумило журналиста

МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о России удивило журналиста Чея Боуза. Об этом он написал в соцсети X."Россия теперь снова "европейская" после того, как последние четыре года была Сауроном", — говорится в публикации.Накануне Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной.Вчера глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным работой на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.

