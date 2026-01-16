Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новое заявление Мерца о России изумило журналиста - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/bouz-866558971.html
Новое заявление Мерца о России изумило журналиста
Новое заявление Мерца о России изумило журналиста - 16.01.2026, ПРАЙМ
Новое заявление Мерца о России изумило журналиста
Россия теперь снова "европейская" после того, как последние четыре года была Сауроном", — говорится в публикации. | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T09:31+0300
2026-01-16T09:31+0300
германия
москва
фридрих мерц
эммануэль макрон
сергей лавров
франция
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_936:157:3072:1359_1920x0_80_0_0_882b60659587cff38f87e65b3f377a44.jpg
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о России удивило журналиста Чея Боуза. Об этом он написал в соцсети X."Россия теперь снова "европейская" после того, как последние четыре года была Сауроном", — говорится в публикации.Накануне Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной.Вчера глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным работой на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
https://1prime.ru/20260114/zelenskiy-866468771.html
https://1prime.ru/20260108/merts-866291383.html
германия
москва
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_1152:8:3004:1397_1920x0_80_0_0_87b36d6b15fd6f87515fc2edecce0d98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, москва, фридрих мерц, эммануэль макрон, сергей лавров, франция, мид рф
ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, ФРАНЦИЯ, МИД РФ
09:31 16.01.2026
 
Новое заявление Мерца о России изумило журналиста

Журналиста Боуза поразило заявление Мерца о европейской РФ

© CC BY 2.0 / European People's PartyФридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о России удивило журналиста Чея Боуза. Об этом он написал в соцсети X.

"Россия теперь снова "европейская" после того, как последние четыре года была Сауроном", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Зеленский сделал истеричное заявление о конфликте на Украине
14 января, 09:21
Накануне Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной.

Вчера глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным работой на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Угроза Мерца в адрес России поразила Запад
8 января, 08:42
 
ГЕРМАНИЯМОСКВАФридрих МерцЭммануэль МакронСергей ЛавровФРАНЦИЯМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала