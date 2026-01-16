https://1prime.ru/20260116/braziliya-866584519.html

Торговое соглашение ЕС-Меркосур создает риски для Бразилии

экономика

финансы

мировая экономика

бразилия

германия

ес

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 янв - ПРАЙМ. Торговое соглашение ЕС-Меркосур создаёт целый ряд рисков для Бразилии, угрожая промышленности, рынку труда и экологии, сообщил РИА Новости Кинтино Северо, помощник секретаря по международным отношениям Центрального союза трудящихся, являющегося самым крупным профсоюзом Бразилии. "Эта формула укрепления первичного сектора и продолжения экспорта продукции с низкой добавленной стоимостью вызывает сожаление. Она принесет пользу в первую очередь сельскохозяйственному сектору. Это очень колониальное соглашение, мы передадим нашу первичную продукцию (сырье - ред.) и получим промышленную продукцию из Европы", - отметил он. По мнению Северо, соглашение может стать серьезным ударом для бразильской промышленности, которая столкнется с закрытием заводов и массовыми увольнениями, пытаясь конкурировать с более продвинутой промышленной продукцией из таких стран, как Германия, которая является одним из главных сторонников этого соглашения. "Будет очень жесткая конкуренция, которая усугубит процесс деиндустриализации, длящийся в Бразилии уже несколько десятилетий", - подчеркнул Северо. Ещё один повод для беспокойства - отсутствие гарантий прав трудящихся. "В тексте нет никаких специальных гарантий защиты рабочих мест или механизмов, обеспечивающих соблюдение работодателями всех прав трудящихся как в Бразилии, так и во всём Меркосур", - отметил эксперт. Кроме того, Северо согласен с экологами, которые утверждают, что соглашение может привести к вырубке лесов в Амазонии, поскольку рост экспорта, а следовательно, и производства продуктов питания, потребует освоения большего количества земель. "Риск велик, потому что сектору придётся расширять свои сельскохозяйственные угодья", — сказал он. Подписание соглашения между ЕС и общим южноамериканским рынком Меркосур состоится в субботу.

