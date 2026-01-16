Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия выделила Украине экстренное энергосодействие - 16.01.2026
Британия выделила Украине экстренное энергосодействие
Великобритания объявила о выделении Украине экстренной энергетической помощи в размере 20 миллионов фунтов стерлингов (26,7 миллиона долларов). | 16.01.2026
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Великобритания объявила о выделении Украине экстренной энергетической помощи в размере 20 миллионов фунтов стерлингов (26,7 миллиона долларов). Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике из-за серьезных перебоев в электроснабжении. "Объявленная сегодня (в пятницу) помощь поможет удовлетворить неотложные потребности в обеспечении теплом и электроэнергией миллионов семей, детей и пожилых людей… Это финансирование обеспечит жизненно важную экстренную помощь для ремонта, восстановления, защиты и генерации энергоснабжения по всей стране", - говорится в заявлении британского правительства. Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Поэтому он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой за последние годы. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Великобритания объявила о выделении Украине экстренной энергетической помощи в размере 20 миллионов фунтов стерлингов (26,7 миллиона долларов).
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике из-за серьезных перебоев в электроснабжении.
"Объявленная сегодня (в пятницу) помощь поможет удовлетворить неотложные потребности в обеспечении теплом и электроэнергией миллионов семей, детей и пожилых людей… Это финансирование обеспечит жизненно важную экстренную помощь для ремонта, восстановления, защиты и генерации энергоснабжения по всей стране", - говорится в заявлении британского правительства.
Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Поэтому он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой за последние годы.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
 
