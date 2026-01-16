Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
16.01.2026
В Бурятии восстановили движение на автодороге "Северобайкальск - Таксимо"
бизнес
россия
общество
бурятия
УЛАН-УДЭ, 16 янв - ПРАЙМ. Восстановлено движение на региональной автодороге "Северобайкальск - Таксимо" в Бурятии, ранее ограниченное из-за подтопления, сообщает пресс-служба ГБУ "Дороги Бурятии". Как сообщал минтранс Бурятии, на участке региональной дороги "Северобайкальск - Таксимо" 7 января из-за подтопления было ограничено движение транспорта. Через два дня после отсыпки противоналедных валов проезд открыли. Однако в четверг дорожникам вновь пришлось ввести ограничение движения на 329-м километре этой трассы из-за притока наледных вод. "Сотрудники дорожной службы оперативно ликвидировали последствия выхода наледных вод на 329-м километре автодороги Северобайкальск - Таксимо. Проезд для всех видов транспорта обеспечен в штатном режиме. Рекомендации для водителей сняты. Участок дороги полностью открыт для движения", - говорится в сообщении. Отмечается, что в восстановительных работах были задействованы автогрейдер, три самосвала, экскаватор, фронтальный погрузчик, тягач с тралом для перевозки техники и бригада из шести дорожных рабочих. Ситуация находится на ежедневном контроле дорожников.
бурятия
бизнес, россия, общество , бурятия
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Бурятия
07:10 16.01.2026
 
УЛАН-УДЭ, 16 янв - ПРАЙМ. Восстановлено движение на региональной автодороге "Северобайкальск - Таксимо" в Бурятии, ранее ограниченное из-за подтопления, сообщает пресс-служба ГБУ "Дороги Бурятии".
Как сообщал минтранс Бурятии, на участке региональной дороги "Северобайкальск - Таксимо" 7 января из-за подтопления было ограничено движение транспорта. Через два дня после отсыпки противоналедных валов проезд открыли. Однако в четверг дорожникам вновь пришлось ввести ограничение движения на 329-м километре этой трассы из-за притока наледных вод.
"Сотрудники дорожной службы оперативно ликвидировали последствия выхода наледных вод на 329-м километре автодороги Северобайкальск - Таксимо. Проезд для всех видов транспорта обеспечен в штатном режиме. Рекомендации для водителей сняты. Участок дороги полностью открыт для движения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в восстановительных работах были задействованы автогрейдер, три самосвала, экскаватор, фронтальный погрузчик, тягач с тралом для перевозки техники и бригада из шести дорожных рабочих. Ситуация находится на ежедневном контроле дорожников.
 
Заголовок открываемого материала