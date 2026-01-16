https://1prime.ru/20260116/chislo-866552294.html

Число кофеен в Москве сократилось в 2025 году на 12%

Число кофеен в Москве сократилось в 2025 году на 12% - 16.01.2026, ПРАЙМ

Число кофеен в Москве сократилось в 2025 году на 12%

Количество классических кофеен в Москве сократилось в 2025 году на 12% – до 2,5 тысячи объектов, в то же время число точек с кофе навынос продолжает... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T05:15+0300

2026-01-16T05:15+0300

2026-01-16T05:15+0300

бизнес

экономика

россия

москва

внуково

"2гис"

аэропорт внуково

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866552294.jpg?1768529750

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Количество классических кофеен в Москве сократилось в 2025 году на 12% – до 2,5 тысячи объектов, в то же время число точек с кофе навынос продолжает увеличиваться, рассказали опрошенные РИА Недвижимость аналитики и консультанты. "С января 2025 года по январь 2026-го количество точек с кофе навынос в Москве увеличилось на 5% – с 3,9 до 4,1 тысячи объектов. В эту категорию входят небольшие форматы без посадочных мест или с минимальной зоной ожидания. За тот же период число кофеен, где можно не только купить напиток, но и посидеть, перекусить, взять десерт, уменьшилось на 12% – до 2,5 тысячи заведений", - сообщил представитель геосервиса "2ГИС". По его данным, такая динамика в целом соответствует ситуации в других российских городах-миллионниках: за год число точек с кофе выросло на 3,5%, а количество классических кофеен сократилось на 13%. Среди всех заведений общепита в Москве в 2025 году чаще всего открывались и закрывались именно кофейни: начали работать примерно 210 новых заведений, а прекратили функционировать 113 объектов, уточнила старший директор, глава департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева. По словам директора департамента направления стрит-ритейла NF Group Ирины Козиной, освободившиеся после закрытия кофеен площади чаще всего также занимают точки общепита: в прошлом году в 68% таких случаев открывались как новые кофейни, так и кафе, рестораны, пекарни, еще на 8% площадей заехали фешен-операторы, по 5% пришлось на сервисы услуг, включая медицинские, а также аптеки и магазины оптики. По подсчетам CMWP, средний чек в стационарных столичных кафе вырос за год на 10-15%. Как сообщили в сервисе геоаналитики "2ГИС Про", в январе 2026 года усредненный чек в кофейнях Москвы равен 501 рублю. Самые высокие значения зафиксированы во Внукове (893 рубля) и Обручевском районе (831), а наиболее доступный кофе продается в Печатниках (129 рублей), Бибиреве (222), Восточном Дегунине (229), Алтуфьевском районе (235) и Вешняках (242). Помимо роста цен на сырье, аналитик сервиса "Контур. Фокус" Вероника Скороходова к факторам, тормозящим развитие этого сегмента общепита, отнесла увеличение операционных расходов, в частности подорожание аренды помещений, налоговые ужесточения и высокую конкуренцию среди игроков на рынке. "Смещение спроса в сторону кофеен с самообслуживанием – один из ключевых структурных сдвигов в секторе. Для значительной части потребителей кофе стал утилитарной покупкой, где важны скорость и цена. Форматы самообслуживания и кофе в ритейле выигрывают за счет более простой операционной модели и меньших издержек. Классические кофейни остаются востребованными, но все чаще конкурируют не ценой, а продуктом, атмосферой и дополнительным предложением", – отметила партнер направления торговой недвижимости BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина. По словам консультантов, центральные торговые коридоры для владельцев кофеен все больше выполняют витринную и имиджевую функцию, тогда как масштабируется бизнес там, где выше повторяемость повседневного спроса, то есть в спальных районах. Согласно данным сервиса "Контур. Фокус", по количеству работающих кофеен среди столичных районов с большим отрывом лидирует Южное Бутово - там открыто 538 кофеен, за ним следуют Мещанский район (189 заведений) и Дорогомилово (127 заведений). "Московский рынок кофеен вошел в фазу жесткой коррекции. Закрытия точек действительно участились, но они связаны не с падением спроса, а с ростом издержек и ужесточением требований к экономике. Рынок становится более зрелым: уходят слабые форматы и неудачные локации, а развитие смещается в компактные, быстрые решения и районы с повторяемым повседневным спросом", – добавила Яруллина.

москва

внуково

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, внуково, "2гис", аэропорт внуково