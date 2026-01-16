https://1prime.ru/20260116/dannye-866557879.html

Эксперт рассказал, как безопасно оставлять персональные данные в интернете

Эксперт рассказал, как безопасно оставлять персональные данные в интернете - 16.01.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как безопасно оставлять персональные данные в интернете

Безопасно оставлять персональные данные в интернете можно, для этого стоит сохранить их в ID-сервисе, а после входить на сайты лишь по номеру телефона - сервис... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T09:14+0300

2026-01-16T09:14+0300

2026-01-16T09:14+0300

технологии

россия

общество

мтс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_0:79:2001:1204_1920x0_80_0_0_3c1402a93a2b10c40ae82976835aace4.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Безопасно оставлять персональные данные в интернете можно, для этого стоит сохранить их в ID-сервисе, а после входить на сайты лишь по номеру телефона - сервис сам будет предоставлять сайту личные данные, но в зашифрованном виде, рассказал в интервью РИА Новости директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук. "Делиться можно. Сейчас в России очень много ID-сервисов, когда пользователь, предварительно сохранив свои данные в таком сервисе, может авторизоваться на любом сайте и в приложении просто по номеру телефона", - сообщил он.Таким образом все данные хранятся в одном ID-сервисе в зашифрованном виде и вероятность взлома сокращается до нуля. Это безопасно, заверил он. Бийчук пошутил, что если постоянно думать о краже персональных данных мошенниками, то лучше уехать куда-нибудь подальше и жить без современных благ цивилизации, в первую очередь без интернета.

https://1prime.ru/20260104/mvd-866206799.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, общество , мтс