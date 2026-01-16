https://1prime.ru/20260116/dannye-866557879.html
Эксперт рассказал, как безопасно оставлять персональные данные в интернете
Эксперт рассказал, как безопасно оставлять персональные данные в интернете - 16.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как безопасно оставлять персональные данные в интернете
Безопасно оставлять персональные данные в интернете можно, для этого стоит сохранить их в ID-сервисе, а после входить на сайты лишь по номеру телефона - сервис... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T09:14+0300
2026-01-16T09:14+0300
2026-01-16T09:14+0300
технологии
россия
общество
мтс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_0:79:2001:1204_1920x0_80_0_0_3c1402a93a2b10c40ae82976835aace4.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Безопасно оставлять персональные данные в интернете можно, для этого стоит сохранить их в ID-сервисе, а после входить на сайты лишь по номеру телефона - сервис сам будет предоставлять сайту личные данные, но в зашифрованном виде, рассказал в интервью РИА Новости директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук. "Делиться можно. Сейчас в России очень много ID-сервисов, когда пользователь, предварительно сохранив свои данные в таком сервисе, может авторизоваться на любом сайте и в приложении просто по номеру телефона", - сообщил он.Таким образом все данные хранятся в одном ID-сервисе в зашифрованном виде и вероятность взлома сокращается до нуля. Это безопасно, заверил он. Бийчук пошутил, что если постоянно думать о краже персональных данных мошенниками, то лучше уехать куда-нибудь подальше и жить без современных благ цивилизации, в первую очередь без интернета.
https://1prime.ru/20260104/mvd-866206799.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_144:0:1855:1283_1920x0_80_0_0_47e592bcde9fbffd8dfe6d79a5cefbee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, общество , мтс
Технологии, РОССИЯ, Общество , МТС
Эксперт рассказал, как безопасно оставлять персональные данные в интернете
Эксперт МТС Бийчук: безопасно хранить личные данные можно в ID-сервисе
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Безопасно оставлять персональные данные в интернете можно, для этого стоит сохранить их в ID-сервисе, а после входить на сайты лишь по номеру телефона - сервис сам будет предоставлять сайту личные данные, но в зашифрованном виде, рассказал в интервью РИА Новости директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.
"Делиться можно. Сейчас в России очень много ID-сервисов, когда пользователь, предварительно сохранив свои данные в таком сервисе, может авторизоваться на любом сайте и в приложении просто по номеру телефона", - сообщил он.
Таким образом все данные хранятся в одном ID-сервисе в зашифрованном виде и вероятность взлома сокращается до нуля. Это безопасно, заверил он.
Бийчук пошутил, что если постоянно думать о краже персональных данных мошенниками, то лучше уехать куда-нибудь подальше и жить без современных благ цивилизации, в первую очередь без интернета.
В МВД рассказали, какие личные данные нельзя передавать незнакомцам