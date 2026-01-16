Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, как безопасно оставлять персональные данные в интернете - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/dannye-866557879.html
Эксперт рассказал, как безопасно оставлять персональные данные в интернете
Эксперт рассказал, как безопасно оставлять персональные данные в интернете - 16.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как безопасно оставлять персональные данные в интернете
Безопасно оставлять персональные данные в интернете можно, для этого стоит сохранить их в ID-сервисе, а после входить на сайты лишь по номеру телефона - сервис... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T09:14+0300
2026-01-16T09:14+0300
технологии
россия
общество
мтс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_0:79:2001:1204_1920x0_80_0_0_3c1402a93a2b10c40ae82976835aace4.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Безопасно оставлять персональные данные в интернете можно, для этого стоит сохранить их в ID-сервисе, а после входить на сайты лишь по номеру телефона - сервис сам будет предоставлять сайту личные данные, но в зашифрованном виде, рассказал в интервью РИА Новости директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук. &quot;Делиться можно. Сейчас в России очень много ID-сервисов, когда пользователь, предварительно сохранив свои данные в таком сервисе, может авторизоваться на любом сайте и в приложении просто по номеру телефона&quot;, - сообщил он.Таким образом все данные хранятся в одном ID-сервисе в зашифрованном виде и вероятность взлома сокращается до нуля. Это безопасно, заверил он. Бийчук пошутил, что если постоянно думать о краже персональных данных мошенниками, то лучше уехать куда-нибудь подальше и жить без современных благ цивилизации, в первую очередь без интернета.
https://1prime.ru/20260104/mvd-866206799.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_144:0:1855:1283_1920x0_80_0_0_47e592bcde9fbffd8dfe6d79a5cefbee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, общество , мтс
Технологии, РОССИЯ, Общество , МТС
09:14 16.01.2026
 
Эксперт рассказал, как безопасно оставлять персональные данные в интернете

Эксперт МТС Бийчук: безопасно хранить личные данные можно в ID-сервисе

© РИА Новости . Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Безопасно оставлять персональные данные в интернете можно, для этого стоит сохранить их в ID-сервисе, а после входить на сайты лишь по номеру телефона - сервис сам будет предоставлять сайту личные данные, но в зашифрованном виде, рассказал в интервью РИА Новости директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.

"Делиться можно. Сейчас в России очень много ID-сервисов, когда пользователь, предварительно сохранив свои данные в таком сервисе, может авторизоваться на любом сайте и в приложении просто по номеру телефона", - сообщил он.

Таким образом все данные хранятся в одном ID-сервисе в зашифрованном виде и вероятность взлома сокращается до нуля. Это безопасно, заверил он.
Бийчук пошутил, что если постоянно думать о краже персональных данных мошенниками, то лучше уехать куда-нибудь подальше и жить без современных благ цивилизации, в первую очередь без интернета.
Российский паспорт - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
В МВД рассказали, какие личные данные нельзя передавать незнакомцам
4 января, 17:39
 
ТехнологииРОССИЯОбществоМТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала